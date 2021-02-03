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В России подорожали овощи и водка
В России подорожали овощи и водка
Водка в России с 26 января по 1 февраля подорожала на 0,2% после роста цен на 0,1% на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры замедлилось до 1,9% с 2%, а... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-03T19:16
2021-02-04T06:05
россия
цены
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Водка в России с 26 января по 1 февраля подорожала на 0,2% после роста цен на 0,1% на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры замедлилось до 1,9% с 2%, а рост цен на огурцы ускорился сразу до 6,9% против 2,4%, следует из данных Росстата.В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 1,5% (с 19 по 25 января - на 1,7%), свежая белокочанная капуста - на 1,3% (против 0,6%), репчатый лук - на 1,5% (против 1,3%), морковь - на 2,4% (против 2,2%), яблоки - на 0,1% (против 0,9%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 26 января по 1 февраля увеличились в среднем на 1,6%, неделей ранее рост составлял 1,4%.С 26 января по 1 февраля также выросли цены на мясо кур и маргарин (на 0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%). Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.Шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель – на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%. Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились.
https://ria.ru/20210203/muka-1595915404.html
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россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России подорожали овощи и водка

19:16 03.02.2021 (обновлено: 06:05 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа овощей на Преображенском рынке в Москве
Продажа овощей на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Водка в России с 26 января по 1 февраля подорожала на 0,2% после роста цен на 0,1% на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры замедлилось до 1,9% с 2%, а рост цен на огурцы ускорился сразу до 6,9% против 2,4%, следует из данных Росстата.
В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 1,5% (с 19 по 25 января - на 1,7%), свежая белокочанная капуста - на 1,3% (против 0,6%), репчатый лук - на 1,5% (против 1,3%), морковь - на 2,4% (против 2,2%), яблоки - на 0,1% (против 0,9%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 26 января по 1 февраля увеличились в среднем на 1,6%, неделей ранее рост составлял 1,4%.
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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С 26 января по 1 февраля также выросли цены на мясо кур и маргарин (на 0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%). Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.
Шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель – на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%. Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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РоссияЦеныФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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