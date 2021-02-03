https://ria.ru/20210203/vodka-1595915850.html

В России подорожали овощи и водка

В России подорожали овощи и водка

Водка в России с 26 января по 1 февраля подорожала на 0,2% после роста цен на 0,1% на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры замедлилось до 1,9% с 2%, а... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-03T19:16

2021-02-03T19:16

2021-02-04T06:05

россия

цены

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588411699_0:0:3305:1860_1920x0_80_0_0_f2aa129a18105bc94a49c9c8c3e030da.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Водка в России с 26 января по 1 февраля подорожала на 0,2% после роста цен на 0,1% на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры замедлилось до 1,9% с 2%, а рост цен на огурцы ускорился сразу до 6,9% против 2,4%, следует из данных Росстата.В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 1,5% (с 19 по 25 января - на 1,7%), свежая белокочанная капуста - на 1,3% (против 0,6%), репчатый лук - на 1,5% (против 1,3%), морковь - на 2,4% (против 2,2%), яблоки - на 0,1% (против 0,9%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 26 января по 1 февраля увеличились в среднем на 1,6%, неделей ранее рост составлял 1,4%.С 26 января по 1 февраля также выросли цены на мясо кур и маргарин (на 0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%). Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.Шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель – на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%. Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились.

https://ria.ru/20210203/muka-1595915404.html

https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика