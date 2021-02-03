https://ria.ru/20210203/vladey-1595744722.html

Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки

Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки

В Галерее OVCHARENKO открылась выставка "И прекрасный вид из окна" художника, аналитика и классика концептуализма Ивана Чуйкова, а во VLADEY Space экспозиция... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:35

2021-02-03T13:35

2021-02-03T13:35

овчаренко владимир

культура

новости культуры

музеи

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

винзавод

русский музей

москва

базель

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Галерее OVCHARENKO открылась выставка "И прекрасный вид из окна" художника, аналитика и классика концептуализма Ивана Чуйкова, а во VLADEY Space экспозиция работ автора, скрывающегося под псевдонимом "самуилл маршак", сообщили в пресс-службе.Два проекта Чуйкова — "Теория отражения 1" и "Знаки, б/у" — показаны широкой публике впервые после смерти художника в 2020 году в Дюссельдорфе от COVID-19. Инсталляция "Теория отражения 1" (1978–1992), открывшаяся в галерее 5 февраля 1992 года, то есть 29 лет назад, положила начало сотрудничеству OVCHARENKO с Иваном Семеновичем. Второй проект "Знаки, б/у" — последняя персональная выставка Чуйкова в галерее в 2015 году — серия из девяти объектов — окон, на которых изображены легко узнаваемые знаки. Сам художник полагал, что "знаки эти, давно оторванные от своего первоначального значения, становятся расхожим элементом обмена и потребления в современном обществе, но вместо девальвации происходит их реинкарнация, напитывание новой магической злой силой", — цитируют слова художника создатели выставки.Иван Чуйков — один из наиболее известных представителей московского концептуализма. С 1976 года он участвовал в выставках неофициального искусства. С середины 1990-х жил и работал в Кельне и Москве. Его произведения находятся в Музее современного искусства (Базель), Кунстхалле (Гамбург), Третьяковской Галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Русском Музее (Санкт-Петербург). Там же, на Винзаводе, в выставочном пространстве VLADEY Space открылась выставка самуилла маршака — одного из самых загадочных художников Санкт-Петербурга. Она разделена на два блока. Первый представляет последняя серию работ под названием "Сад2", во втором –кабинет автора, инсценированная история его несуществующей личности."самуилл маршак — странное явление. Не лезет ни в какие ячейки или рамки. Самобытен и не расшифрован. Новая выставка — must смотреть, уже можно", — считает Владимир Овчаренко.У автора психологическое и художественное образование. В 2011 году он заочно окончил Институт психологии РГПУ имени А.И. Герцена, а в 2017 году — живописный факультет Академии художеств в Санкт-Петербурге. Метод новатора заключается в деконструкции традиционной академической живописи, которой он обучался. Обе выставки можно посетить c 3 февраля по 12 марта 2021 года.

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

овчаренко владимир, новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, винзавод, русский музей, москва, базель, кельн