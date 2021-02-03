Галерея OVCHARENKO и VLADEY Space открыли новые выставки
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKOРабота художника Ивана Чуйкова
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Галерее OVCHARENKO открылась выставка "И прекрасный вид из окна" художника, аналитика и классика концептуализма Ивана Чуйкова, а во VLADEY Space экспозиция работ автора, скрывающегося под псевдонимом "самуилл маршак", сообщили в пресс-службе.
Два проекта Чуйкова — "Теория отражения 1" и "Знаки, б/у" — показаны широкой публике впервые после смерти художника в 2020 году в Дюссельдорфе от COVID-19.
"Мне выпала честь совместно работать с великим художником и прекрасным человеком. Наша галерея провела 12 персональных выставок Ивана Чуйкова, издала его каталог в 2010 году. И новая выставка впервые пройдет уже без участия Ивана. На ней будут представлены два инсталляционных проекта, ранее показанных галереей в разные годы. Они важны для творчества автора и истории всего российского искусства", — цитирует пресс-служба слова основателя галереи OVCHARENKO Владимира Овчаренко.
Инсталляция "Теория отражения 1" (1978–1992), открывшаяся в галерее 5 февраля 1992 года, то есть 29 лет назад, положила начало сотрудничеству OVCHARENKO с Иваном Семеновичем.
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKOИнсталляция "Теория отражения 1" Ивана Чуйкова (1978–1992)
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
Инсталляция "Теория отражения 1" Ивана Чуйкова (1978–1992)
Второй проект "Знаки, б/у" — последняя персональная выставка Чуйкова в галерее в 2015 году — серия из девяти объектов — окон, на которых изображены легко узнаваемые знаки. Сам художник полагал, что "знаки эти, давно оторванные от своего первоначального значения, становятся расхожим элементом обмена и потребления в современном обществе, но вместо девальвации происходит их реинкарнация, напитывание новой магической злой силой", — цитируют слова художника создатели выставки.
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKOРабота художника Ивана Чуйкова
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Работа художника Ивана Чуйкова
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKOРабота художника Ивана Чуйкова
2 из 2
Работа художника Ивана Чуйкова
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
1 из 2
Работа художника Ивана Чуйкова
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
2 из 2
Работа художника Ивана Чуйкова
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
Иван Чуйков — один из наиболее известных представителей московского концептуализма. С 1976 года он участвовал в выставках неофициального искусства. С середины 1990-х жил и работал в Кельне и Москве. Его произведения находятся в Музее современного искусства (Базель), Кунстхалле (Гамбург), Третьяковской Галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Русском Музее (Санкт-Петербург).
Там же, на Винзаводе, в выставочном пространстве VLADEY Space открылась выставка самуилла маршака — одного из самых загадочных художников Санкт-Петербурга. Она разделена на два блока. Первый представляет последняя серию работ под названием "Сад2", во втором –кабинет автора, инсценированная история его несуществующей личности.
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKOРабота художника самуилла маршака
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
Работа художника самуилла маршака
"самуилл маршак — странное явление. Не лезет ни в какие ячейки или рамки. Самобытен и не расшифрован. Новая выставка — must смотреть, уже можно", — считает Владимир Овчаренко.
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKOРабота художника самуилла маршака
© Предоставлено пресс-службой галереи OVCHARENKO
Работа художника самуилла маршака
У автора психологическое и художественное образование. В 2011 году он заочно окончил Институт психологии РГПУ имени А.И. Герцена, а в 2017 году — живописный факультет Академии художеств в Санкт-Петербурге.
Метод новатора заключается в деконструкции традиционной академической живописи, которой он обучался.
Обе выставки можно посетить c 3 февраля по 12 марта 2021 года.