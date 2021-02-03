https://ria.ru/20210203/vitamin-1595780922.html
Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить Здорово!" на Первом канале о продуктах, которые способны... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T05:23
2021-02-03T05:23
2021-02-03T05:23
витамин с
андрей продеус
россия
елена малышева
здоровье
первый канал (телеканал)
общество
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Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить Здорово!" на Первом канале о продуктах, которые способны восполнить дефицит витамина C.По словам медиков, многие люди ошибаются, думая, что кислые продукты богаты витамином C.Медик не уточнил, какое количество этого овоща он имеет в виду, однако указал, что суточная норма витамина C составляет 100 миллиграммов.Малышева и ее соведущий также включили в список лидеров по содержанию полезного микроэлемента черную смородину и перец чили. Далее следуют петрушка, шпинат, брокколи и капуста Кале.Замыкают перечень фрукты: киви, лимон и апельсин.Также медики призвали избегать термической обработки продуктов с высоким содержанием витамина C.
https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html
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витамин с, андрей продеус, россия, елена малышева, здоровье, первый канал (телеканал), общество
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
и иммунолог Андрей Продеус
рассказали в эфире программы "Жить Здорово!" на Первом канале
о продуктах, которые способны восполнить дефицит витамина C.
По словам медиков, многие люди ошибаются, думая, что кислые продукты богаты витамином C.
"Например, многие считают, что лимоны и апельсины — это лидеры (по содержанию витамина C. — Прим. ред.). На самом деле, если мы с вами посмотрим, чемпион — это сладкий болгарский перец, три суточных нормы", — отметил Продеус.
Медик не уточнил, какое количество этого овоща он имеет в виду, однако указал, что суточная норма витамина C составляет 100 миллиграммов.
Малышева и ее соведущий также включили в список лидеров по содержанию полезного микроэлемента черную смородину и перец чили. Далее следуют петрушка, шпинат, брокколи и капуста Кале.
"Если эти продукты заморозить, то количество витамина C вырастет в десять раз", — подчеркнула Малышева.
Замыкают перечень фрукты: киви, лимон и апельсин.
Также медики призвали избегать термической обработки продуктов с высоким содержанием витамина C.