https://ria.ru/20210203/vitamin-1595780922.html

Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C

Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить Здорово!" на Первом канале о продуктах, которые способны... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T05:23

2021-02-03T05:23

2021-02-03T05:23

витамин с

андрей продеус

россия

елена малышева

здоровье

первый канал (телеканал)

общество

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Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить Здорово!" на Первом канале о продуктах, которые способны восполнить дефицит витамина C.По словам медиков, многие люди ошибаются, думая, что кислые продукты богаты витамином C.Медик не уточнил, какое количество этого овоща он имеет в виду, однако указал, что суточная норма витамина C составляет 100 миллиграммов.Малышева и ее соведущий также включили в список лидеров по содержанию полезного микроэлемента черную смородину и перец чили. Далее следуют петрушка, шпинат, брокколи и капуста Кале.Замыкают перечень фрукты: киви, лимон и апельсин.Также медики призвали избегать термической обработки продуктов с высоким содержанием витамина C.

https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html

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витамин с, андрей продеус, россия, елена малышева, здоровье, первый канал (телеканал), общество