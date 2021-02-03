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Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
Если учесть, что по мере выхода глобальной экономики из пандемического кризиса спрос на сырьевые товары вырастет, то имеет смысл инвестировать в валюты сырьевых РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T02:13
2021-02-03T02:13
россия
андрей верников
китай
сша
рубль
общество
экономика
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Доллар и рубль сравнили с более выгодными валютами
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Если учесть, что по мере выхода глобальной экономики из пандемического кризиса спрос на сырьевые товары вырастет, то имеет смысл инвестировать в валюты сырьевых стран. Интересным выглядит, к примеру, на австралийский доллар, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Он обращает внимание, на политику США и давление санкциями за "валютные манипуляции" на Китай и другие страны, если их внутренние валюты сильно ослабнут. "Поэтому какие-то сильные движения на валютном рынке в настоящее время маловероятны. Все страны заинтересованы в слабых валютах, но не всегда могут это реализовать из-за политики США", — замечает Верников.
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россия, андрей верников, китай, сша, рубль, общество, экономика

Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами

02:13 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Если учесть, что по мере выхода глобальной экономики из пандемического кризиса спрос на сырьевые товары вырастет, то имеет смысл инвестировать в валюты сырьевых стран. Интересным выглядит, к примеру, на австралийский доллар, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Выход мировой экономики из кризиса будет осуществляться, в том числе за счет политики слабых валют, поэтому невозможно представить, что валюта какой-то отдельной страны сильно укрепится, и экономика этой страны лишится доли конкурентоспособности", — указывает эксперт.
Он обращает внимание, на политику США и давление санкциями за "валютные манипуляции" на Китай и другие страны, если их внутренние валюты сильно ослабнут.
"Поэтому какие-то сильные движения на валютном рынке в настоящее время маловероятны. Все страны заинтересованы в слабых валютах, но не всегда могут это реализовать из-за политики США", — замечает Верников.
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