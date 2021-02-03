https://ria.ru/20210203/valyuty-1595773224.html

Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами

Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами

Если учесть, что по мере выхода глобальной экономики из пандемического кризиса спрос на сырьевые товары вырастет, то имеет смысл инвестировать в валюты сырьевых РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T02:13

2021-02-03T02:13

2021-02-03T02:13

россия

андрей верников

китай

сша

рубль

общество

экономика

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Доллар и рубль сравнили с более выгодными валютами

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Если учесть, что по мере выхода глобальной экономики из пандемического кризиса спрос на сырьевые товары вырастет, то имеет смысл инвестировать в валюты сырьевых стран. Интересным выглядит, к примеру, на австралийский доллар, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Он обращает внимание, на политику США и давление санкциями за "валютные манипуляции" на Китай и другие страны, если их внутренние валюты сильно ослабнут. "Поэтому какие-то сильные движения на валютном рынке в настоящее время маловероятны. Все страны заинтересованы в слабых валютах, но не всегда могут это реализовать из-за политики США", — замечает Верников.

https://ria.ru/20210201/evrosoyuz-1594954687.html

россия

китай

сша

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россия, андрей верников, китай, сша, рубль, общество, экономика