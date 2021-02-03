https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595873635.html

В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19

В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:48

2021-02-03T15:48

2021-02-03T15:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее сообщалось, что, по данным на 2 февраля, в Петербург поступило 143 тысячи доз вакцины от коронавируса."До конца февраля город планирует получить 310700 комплектов доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", - говорится в сообщении.В настоящее время в городе действуют 99 прививочных пунктов, в том числе и в частных медучреждениях. Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. По данным на 3 февраля, в городе первично привиты 72334 человека, из них 15027 полностью закончили цикл вакцинации."Город согласовал с министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество