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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595873635.html
В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19
В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:48
2021-02-03T15:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее сообщалось, что, по данным на 2 февраля, в Петербург поступило 143 тысячи доз вакцины от коронавируса."До конца февраля город планирует получить 310700 комплектов доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", - говорится в сообщении.В настоящее время в городе действуют 99 прививочных пунктов, в том числе и в частных медучреждениях. Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. По данным на 3 февраля, в городе первично привиты 72334 человека, из них 15027 полностью закончили цикл вакцинации."Город согласовал с министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19

15:48 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что, по данным на 2 февраля, в Петербург поступило 143 тысячи доз вакцины от коронавируса.
"До конца февраля город планирует получить 310700 комплектов доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе действуют 99 прививочных пунктов, в том числе и в частных медучреждениях. Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. По данным на 3 февраля, в городе первично привиты 72334 человека, из них 15027 полностью закончили цикл вакцинации.
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"Город согласовал с министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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