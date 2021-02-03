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В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19
В Петербурге оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:48
2021-02-03T15:48
2021-02-03T15:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга до конца февраля ожидают поставки 310,7 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее сообщалось, что, по данным на 2 февраля, в Петербург поступило 143 тысячи доз вакцины от коронавируса."До конца февраля город планирует получить 310700 комплектов доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", - говорится в сообщении.В настоящее время в городе действуют 99 прививочных пунктов, в том числе и в частных медучреждениях. Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. По данным на 3 февраля, в городе первично привиты 72334 человека, из них 15027 полностью закончили цикл вакцинации."Город согласовал с министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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