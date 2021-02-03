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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595841265.html
Песков заявил, что Россия поставит вакцину от COVID-19 в Донбасс
Песков заявил, что Россия поставит вакцину от COVID-19 в Донбасс
РФ поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:43
2021-02-03T14:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
донбасс
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РФ поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков журналистам.Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, донбасс, здоровье - общество, дмитрий песков

Песков заявил, что Россия поставит вакцину от COVID-19 в Донбасс

13:43 03.02.2021 (обновлено: 14:08 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РФ поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков журналистам.
Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияДонбассЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
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