https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595841265.html

Песков заявил, что Россия поставит вакцину от COVID-19 в Донбасс

Песков заявил, что Россия поставит вакцину от COVID-19 в Донбасс

РФ поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:43

2021-02-03T13:43

2021-02-03T14:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

донбасс

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РФ поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков журналистам.Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

россия

донбасс

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вакцина "спутник v", россия, донбасс, здоровье - общество, дмитрий песков