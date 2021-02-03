https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595814058.html

Дочь Назарбаева планирует вакцинироваться "Спутником V"

Дочь Назарбаева планирует вакцинироваться "Спутником V"

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева заявила, что собирается сделать... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:34

2021-02-03T11:34

2021-02-03T11:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

касым-жомарт токаев

коронавирусы

дарига назарбаева

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147711/47/1477114705_0:214:2465:1600_1920x0_80_0_0_fd83780cf8b1c52abd9f7d68759d6710.jpg

НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева заявила, что собирается сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Обязательно буду и вам советую", – заявила Назарбаева Sputnik Казахстан в ответ на вопрос, будет ли она вакцинироваться от коронавируса.Депутат отметила, что планирует это сделать "Спутником V". "Конечно, вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована", – уточнила Назарбаева.С 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заражения COVID-19.На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан в конце января. Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения казахстанской вакциной QazCovid-in, которая сейчас проходит заключительную фазу клинических исследований.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/privivka-1594744001.html

https://ria.ru/20210125/posol-1594522528.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, касым-жомарт токаев, коронавирусы, дарига назарбаева, здоровье - общество, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире