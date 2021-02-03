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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595814058.html
Дочь Назарбаева планирует вакцинироваться "Спутником V"
Дочь Назарбаева планирует вакцинироваться "Спутником V"
Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева заявила, что собирается сделать... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:34
2021-02-03T11:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
касым-жомарт токаев
коронавирусы
дарига назарбаева
здоровье - общество
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НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева заявила, что собирается сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Обязательно буду и вам советую", – заявила Назарбаева Sputnik Казахстан в ответ на вопрос, будет ли она вакцинироваться от коронавируса.Депутат отметила, что планирует это сделать "Спутником V". "Конечно, вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована", – уточнила Назарбаева.С 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заражения COVID-19.На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан в конце января. Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения казахстанской вакциной QazCovid-in, которая сейчас проходит заключительную фазу клинических исследований.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/privivka-1594744001.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, касым-жомарт токаев, коронавирусы, дарига назарбаева, здоровье - общество, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

Дочь Назарбаева планирует вакцинироваться "Спутником V"

11:34 03.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева заявила, что собирается сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
"Обязательно буду и вам советую", – заявила Назарбаева Sputnik Казахстан в ответ на вопрос, будет ли она вакцинироваться от коронавируса.
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27 января, 10:35Распространение коронавируса
Посол Шри-Ланки в России привился вакциной "Спутник V"
Депутат отметила, что планирует это сделать "Спутником V". "Конечно, вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована", – уточнила Назарбаева.
С 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заражения COVID-19.
На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан в конце января. Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения казахстанской вакциной QazCovid-in, которая сейчас проходит заключительную фазу клинических исследований.
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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКасым-Жомарт ТокаевКоронавирусыДарига НазарбаеваЗдоровье - ОбществоНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
 
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