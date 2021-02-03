Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала вакцину "Спутник V", - таким образом, Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков Мексики (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в фонде.
Ранее в среду замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель также сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.
Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину "Спутник V", и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата, отметили в РФПИ.
"Приветствуем решение регулирующих органов Мексики о регистрации вакцины "Спутник V" и ее включении в национальный портфель препаратов против коронавируса. Партнерство между Россией и Мексикой поможет спасти жизни многих людей и защитить население благодаря одной из лучших вакцин в мире, высокая эффективность которой накануне была подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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