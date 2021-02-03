https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595806563.html

Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала вакцину "Спутник V", - таким образом, Мексика стала первой страной в Северной... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:57

2021-02-03T10:57

2021-02-03T10:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

мексика

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала вакцину "Спутник V", - таким образом, Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков Мексики (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в фонде.Ранее в среду замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель также сообщил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину "Спутник V", и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата, отметили в РФПИ.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении."Приветствуем решение регулирующих органов Мексики о регистрации вакцины "Спутник V" и ее включении в национальный портфель препаратов против коронавируса. Партнерство между Россией и Мексикой поможет спасти жизни многих людей и защитить население благодаря одной из лучших вакцин в мире, высокая эффективность которой накануне была подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

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мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире