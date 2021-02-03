https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595778784.html

Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации

Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" назвал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T03:06

2021-02-03T03:06

2021-02-03T03:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье

воз

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" назвал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавируса.Медик отметил, что у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка, и подчеркнул, что "ничего плохого и опасного" в такой реакции нет.Сейчас гражданам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595599203.html

https://ria.ru/20210202/the-lancet-1595717245.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник v", анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, воз, общество