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Урганту предложили стать советником директора школы по воспитанию
Урганту предложили стать советником директора школы по воспитанию
Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту попробовать себя в роли советник директора школы по воспитательной работе, сообщает... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:35
2021-02-03T19:35
россия
иван ургант
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту попробовать себя в роли советник директора школы по воспитательной работе, сообщает пресс-служба движения.Отмечается, что активисты РДШ обратились к ведущему в своём Instagram-аккаунте после того, как Ургант в своём шоу иронично рассказал о создании должности советника директора школы по воспитанию, сведя его функции до общения с детьми по поводу музыки и трендов.Конкурс "Навигаторы детства" стартовал 22 января. Его участники будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта.
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россия, иван ургант, общество

Урганту предложили стать советником директора школы по воспитанию

19:35 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту попробовать себя в роли советник директора школы по воспитательной работе, сообщает пресс-служба движения.
Отмечается, что активисты РДШ обратились к ведущему в своём Instagram-аккаунте после того, как Ургант в своём шоу иронично рассказал о создании должности советника директора школы по воспитанию, сведя его функции до общения с детьми по поводу музыки и трендов.
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"Когда самый популярный телеведущий страны проявляет такое неравнодушие к нашей теме и желает попробовать себя в роли советника воспитателя, чтобы провести стрим и поговорить со школьниками о современных компьютерных играх, мы просто не можем стоять в стороне. Поэтому отвечаем на его горячее желание приглашением поучаствовать в нашем проекте. Иван, школьники России вас очень ждут, скучно точно не будет", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой.

Конкурс "Навигаторы детства" стартовал 22 января. Его участники будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта.
 
РоссияИван УргантОбщество
 
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