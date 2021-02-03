https://ria.ru/20210203/urgant-1595918988.html

Урганту предложили стать советником директора школы по воспитанию

Урганту предложили стать советником директора школы по воспитанию

Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту попробовать себя в роли советник директора школы по воспитательной работе, сообщает... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:35

2021-02-03T19:35

2021-02-03T19:35

россия

иван ургант

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту попробовать себя в роли советник директора школы по воспитательной работе, сообщает пресс-служба движения.Отмечается, что активисты РДШ обратились к ведущему в своём Instagram-аккаунте после того, как Ургант в своём шоу иронично рассказал о создании должности советника директора школы по воспитанию, сведя его функции до общения с детьми по поводу музыки и трендов.Конкурс "Навигаторы детства" стартовал 22 января. Его участники будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта.

https://ria.ru/20210104/urgant-1591932812.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван ургант, общество