https://ria.ru/20210203/ukraina-1595932261.html
Глава МИД Украины объяснил, почему страна до сих пор не вступила в НАТО
Глава МИД Украины объяснил, почему страна до сих пор не вступила в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:50
2021-02-03T21:50
2021-02-03T21:50
дмитрий кулеба
верховная рада украины
нато
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сша
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.Ранее Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в НАТО является приоритетом Украины и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса.При этом он отметил, что у Зеленского есть собственные взгляды относительно места Украины в мире. "Я неоднократно разговаривал с президентом и на тему Европейского союза, и на тему НАТО. У него есть свои сложившиеся взгляды на это, он убежден, что членство в ЕС и НАТО являются важными для Украины. Поэтому мне не надо ничего ему подсказывать, у него есть сформированная собственная позиция по этому поводу", - сказал дипломат.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20210201/ukraina-1595594250.html
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дмитрий кулеба, верховная рада украины, нато, джо байден, сша, украина, в мире