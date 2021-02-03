https://ria.ru/20210203/ukraina-1595879096.html

Украина попросит YouTube закрыть страницы попавших под санкции каналов

Украина попросит YouTube закрыть страницы попавших под санкции каналов

Министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112.Украина",... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:12

2021-02-03T16:12

2021-02-03T16:35

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

владимир зеленский

москва

киев

112 украина

youtube

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112.Украина", против которых ввели санкции, сообщил в среду глава ведомства Александр Ткаченко.По его словам, эти каналы представляют информационную угрозу национальной безопасности страны, поскольку являются "частью пропагандистской войны России против Украины".Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, и утверждала, что подтверждено их финансирование из России. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210203/impichment-1595872450.html

https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html

россия

москва

киев

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир зеленский, москва, киев, 112 украина , youtube, украина, в мире