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Украина занялась "варварским грабежом" Китая
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
Украинская экономика кое-как пережила тяжелый для всех 2020 год. В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией, спасителем для Украины стал Китай. "В... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:00
2021-02-03T08:06
мид кнр
владимир зеленский
китай
украина
авторы
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Украинская экономика кое-как пережила тяжелый для всех 2020 год. В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией, спасителем для Украины стал Китай. "В благодарность" за это украинские власти теперь вводят санкции против китайцев. И разводят руками: мол, все вопросы к нашим хозяевам, которые нам так велели.Именно Пекин пришел на помощь Украине весной, во время первого пика эпидемии, к которой Киев оказался совершенно не готов. Ни США, ни Евросоюз, куда так стремятся украинцы, не протянули тогда руку помощи своим подопечным. Были готовы помочь только две страны — Россия и Китай. Но если американское посольство даже запрещает украинцам закупать российскую вакцину, то Киев никак не мог принять гуманитарную помощь от ближайшего соседа.И вот в апреле президент Владимир Зеленский торжественно встречает в аэропорту под Киевом груз с медицинскими масками из Китая. Потом, правда, оказалось, что самолет был коммерческим, львиная часть груза поставлялась украинцам за деньги, а Зеленский, соответственно, просто приписал заслугу себе. Но в любом случае китайцы тогда помогли. И сам президент Украины это признал, заявив: "Договорились с Китаем. Отдельно благодарю Джека Ма, он нам помог, профинансировал 80 миллионов долларов". Именно благодаря этой помощи Украина смогла получить, например, первые тесты на коронавирус.Тогда же Зеленский выступил с прочувствованным видеообращением, в котором воздал хвалу китайцам: "Сегодня я хочу поблагодарить наших международных партнеров, с которыми мы совместно противодействуем болезни. Прежде всего это наши друзья из Китайской Народной Республики. Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной, за то, что все вопросы решаются быстро, а главное — результативно". Подчеркнем, никакой помощи от США или ЕС в тот момент Украине не поступало. Хозяева просто бросили ее один на один с напастью.Китай стал спасением и для внешней торговли Украины. В условиях, когда Киев заставили выстрелить себе в ногу и разрушить торгово-экономические связи с главным партнером — Россией, а Европа закрылась в себе на время пандемии, именно китайцы уверенно заняли первые строчки во внешнеторговом балансе Украины — в качестве и главного экспортера, и главного импортера. По итогам 2020 года торговля с КНР составила 15% всего внешнего товарооборота страны победившего евромайдана. Без этого украинская экономика просто рухнула бы.И вот она — "благодарность" по-украински: Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против своих китайских партнеров. Речь идет о миллиардере Ван Цзине и его бизнес-империи Skyrizon. "Вина" их, с точки зрения Киева (ниже мы увидим, что Киеву данную точку зрения навязали из-за океана), заключается в том, что они выступили самыми крупными инвесторами в экономику постмайданной Украины, купив предприятие "Мотор Сич", флагман тамошнего ВПК.Киев постоянно призывает мир инвестировать в украинскую экономику. Вот и Зеленский в последнем интервью для развлекательного американского телеканала HBO выразил свои переживания в связи с отсутствием интереса у западного бизнеса к насквозь коррумпированной Украине. Он заявил: "Мы готовы делать все, чтобы был нормальный инвестиционный климат, но американские компании со своим капиталом могли бы быстрее заходить на украинский рынок". Можно подумать, они заходят туда хотя бы медленно.Зеленский говорит так, будто считает вполне нормальным для "инвестиционного климата" арест всех активов единственного зарубежного бизнесмена, который вложил хоть что-то серьезное в украинскую экономику за последние несколько лет. Нет, конечно, никто в Киеве так не считает. Но там должны следовать правилам игры, навязанной из-за океана.Вот и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем брифинге явно запнулся и не знал, что ответить на вопрос о санкциях. В итоге произнес что-то совсем уж не поддающееся логическому осмыслению: "Мотор Сич" — это настолько уникальный кейс, и с дипломатической точки зрения — очень интересный, хотя заниматься им не делает меня счастливым, учитывая то, что выбор, в конце концов, придется делать".Потом, чуть собравшись, Кулеба начал уверять, что решение о фактической конфискации уже вложенных средств зарубежного инвестора вообще не имеет никакого отношения к инвестиционному климату Украины: "Бизнес понимает, что это абсолютно отдельный случай, который требует филигранного, с хирургической точностью, решения для того, чтобы сбалансировать все интересы".Если перевести эту сложную смысловую конструкцию с "украинского дипломатического" языка, то можно трактовать это так: да, все понимают, что это грабеж средь бела дня, но все так же прекрасно осознают, что это не является решением Киева, однако Киев обязан ему подчиняться. Надо полагать, что и Кулеба, и даже совершенно не разбирающийся в таких делах Зеленский не имеют никаких иллюзий по поводу того, как воспримут другие инвесторы подобный сигнал. А вывод для них очевиден: сколько бы вы ни вкладывали средств в украинскую экономику, как бы ни помогали Украине в сложную минуту, судьба ваших инвестиций целиком и полностью зависит от Вашингтона, не от Киева."Мотор Сич" — одно из немногих крупных предприятий Украины, которое худо ли, бедно ли сохранялось на плаву. Правда, держалось оно вплоть до 2014 года в основном на заказах из России. Многолетний директор и совладелец этого предприятия Вячеслав Богуслаев давно пытался выгодно продать его или часть его акций за рубеж — либо в Россию, либо на Запад. Еще в 2007 году тогдашний президент Виктор Ющенко активно лоббировал идею захода на предприятия американского военного концерна Sikorsky Aircraft. Но американцам подобные предприятия интересны исключительно с точки зрения ликвидации конкурента их ВПК, а Россия в те же годы заблаговременно взяла курс на перевод своего оборонного комплекса на внутренний цикл производства.С уходом российских заказов "Мотор Сич" оказался не у дел. И Богуслаев, как никто другой, прекрасно это понимал. Так появился китайский инвестор в лице Ван Цзиня, который действовал на Украине при помощи посредника — украинского олигарха Александра Ярославского. Надо особо заметить, что на протяжении конца 2019 — первой половины 2020 года Зеленский постоянно появлялся в компании этого бизнесмена, поручая тому ответственные задания, в том числе и опеку над военными предприятиями. Пока опять-таки не вмешались американцы.Еще в августе 2019 года Киев в срочном порядке посетил тогдашний помощник президента США Джон Болтон, который и не скрывал, что главная цель визита — вынудить Украину отказаться от продажи "Мотор Сич" китайцам. А в августе прошлого года специально ради этого Зеленскому позвонил госсекретарь Майк Помпео.Заметьте, американцы потребовали отказаться от уже совершенной сделки! Как свидетельствуют сами украинские политики, Богуслаев давно уже получил деньги за свои акции и даже якобы вложил выручку в покупку итальянского острова Галлинара в Лигурийском море. Так что неизвестно, с кого китайцам сбивать потраченные на приобретение "Мотор Сич" средства.Сейчас они собираются предъявить иск Украине более чем на три миллиарда долларов. В официальном заявлении Skyrizon действия Киева названы "варварским грабежом" и "серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом". А заявление Кулебы о том, что такие действия не повлияют на инвестиционный климат, китайцы назвали "ложью". "Санкции против компании — это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа", — говорится в заявлении Skyrizon.Кто-то в Киеве, по-видимому, решил, что санкции против китайцев не вызовут ответной реакции официального Пекина. Мы же помним объяснение Кулебы об "уникальности кейса". Но и тут украинские власти явно просчитались. Своим указом о санкциях президент Украины однозначно зафиксировал тот факт, что в войне между США и Китаем (а в интервью для HBO Зеленский сам признался, что считает это уже ведущейся "холодной войной") он занял позицию по конкретную сторону линии фронта.И реакция китайских властей не заставила себя ждать — спикер МИД КНР Ван Вэньбинь осудил решение Украины и подчеркнул: "Китай выступает против любого правительства, вводящего односторонние санкции в отношении китайских компаний". Учитывая тот факт, что дипломаты КНР всегда выдерживают предельную осторожность, это заявление выглядит резким ответом Киеву: речь уже идет не только и не столько о "Мотор Сич", сколько о судьбе политических и экономических отношений между Китаем и Украиной в целом. В таких случаях китайцы не ограничиваются словами. Зеленскому это, видимо, не объяснили.Так американцы заставили Украину выстрелить себе и во вторую ногу. Взамен они, как обычно, не предоставили ничего. Никаких компенсаций, никакой помощи в судебных тяжбах с китайскими инвесторами, никаких инвестиций — ничего этого Украине от Америки ждать не приходится. Тем забавнее слышать от Зеленского слова о гордой и "незалежной" Украине, которая даже Соединенным Штатам не позволит давить на себя, и одновременно признание того, что его страна стоит "с протянутой рукой". Это все он заявил в одном интервью. И, видимо, не заметил в этом никакого раздвоения сознания.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589017384.html
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мид кнр, владимир зеленский, китай, украина, авторы, мнение - авторы

Украина занялась "варварским грабежом" Китая

08:00 03.02.2021 (обновлено: 08:06 03.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины (cropped) / Разгрузка самолета со второй партией медицинского груза из Китая в киевском аэропорту "Борисполь"
Разгрузка самолета со второй партией медицинского груза из Китая в киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины (cropped) /
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Украинская экономика кое-как пережила тяжелый для всех 2020 год. В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией, спасителем для Украины стал Китай. "В благодарность" за это украинские власти теперь вводят санкции против китайцев. И разводят руками: мол, все вопросы к нашим хозяевам, которые нам так велели.
Именно Пекин пришел на помощь Украине весной, во время первого пика эпидемии, к которой Киев оказался совершенно не готов. Ни США, ни Евросоюз, куда так стремятся украинцы, не протянули тогда руку помощи своим подопечным. Были готовы помочь только две страны — Россия и Китай. Но если американское посольство даже запрещает украинцам закупать российскую вакцину, то Киев никак не мог принять гуманитарную помощь от ближайшего соседа.
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 08:00Распространение коронавируса
Украинский СНБО: Россия атаковала Украину своей вакциной
И вот в апреле президент Владимир Зеленский торжественно встречает в аэропорту под Киевом груз с медицинскими масками из Китая. Потом, правда, оказалось, что самолет был коммерческим, львиная часть груза поставлялась украинцам за деньги, а Зеленский, соответственно, просто приписал заслугу себе. Но в любом случае китайцы тогда помогли. И сам президент Украины это признал, заявив: "Договорились с Китаем. Отдельно благодарю Джека Ма, он нам помог, профинансировал 80 миллионов долларов". Именно благодаря этой помощи Украина смогла получить, например, первые тесты на коронавирус.
Тогда же Зеленский выступил с прочувствованным видеообращением, в котором воздал хвалу китайцам: "Сегодня я хочу поблагодарить наших международных партнеров, с которыми мы совместно противодействуем болезни. Прежде всего это наши друзья из Китайской Народной Республики. Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной, за то, что все вопросы решаются быстро, а главное — результативно". Подчеркнем, никакой помощи от США или ЕС в тот момент Украине не поступало. Хозяева просто бросили ее один на один с напастью.
Китай стал спасением и для внешней торговли Украины. В условиях, когда Киев заставили выстрелить себе в ногу и разрушить торгово-экономические связи с главным партнером — Россией, а Европа закрылась в себе на время пандемии, именно китайцы уверенно заняли первые строчки во внешнеторговом балансе Украины — в качестве и главного экспортера, и главного импортера. По итогам 2020 года торговля с КНР составила 15% всего внешнего товарооборота страны победившего евромайдана. Без этого украинская экономика просто рухнула бы.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:34
На три года. Украина ввела санкции в отношении Китая
И вот она — "благодарность" по-украински: Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против своих китайских партнеров. Речь идет о миллиардере Ван Цзине и его бизнес-империи Skyrizon. "Вина" их, с точки зрения Киева (ниже мы увидим, что Киеву данную точку зрения навязали из-за океана), заключается в том, что они выступили самыми крупными инвесторами в экономику постмайданной Украины, купив предприятие "Мотор Сич", флагман тамошнего ВПК.
Киев постоянно призывает мир инвестировать в украинскую экономику. Вот и Зеленский в последнем интервью для развлекательного американского телеканала HBO выразил свои переживания в связи с отсутствием интереса у западного бизнеса к насквозь коррумпированной Украине. Он заявил: "Мы готовы делать все, чтобы был нормальный инвестиционный климат, но американские компании со своим капиталом могли бы быстрее заходить на украинский рынок". Можно подумать, они заходят туда хотя бы медленно.
Зеленский говорит так, будто считает вполне нормальным для "инвестиционного климата" арест всех активов единственного зарубежного бизнесмена, который вложил хоть что-то серьезное в украинскую экономику за последние несколько лет. Нет, конечно, никто в Киеве так не считает. Но там должны следовать правилам игры, навязанной из-за океана.
Административное здание предприятия «Мотор Сич», расположеное на юго-востоке Украины в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 21:08
СБУ раскрыла "планы" иностранцев по уничтожению мощностей "Мотор Сич"
Вот и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем брифинге явно запнулся и не знал, что ответить на вопрос о санкциях. В итоге произнес что-то совсем уж не поддающееся логическому осмыслению: "Мотор Сич" — это настолько уникальный кейс, и с дипломатической точки зрения — очень интересный, хотя заниматься им не делает меня счастливым, учитывая то, что выбор, в конце концов, придется делать".
Потом, чуть собравшись, Кулеба начал уверять, что решение о фактической конфискации уже вложенных средств зарубежного инвестора вообще не имеет никакого отношения к инвестиционному климату Украины: "Бизнес понимает, что это абсолютно отдельный случай, который требует филигранного, с хирургической точностью, решения для того, чтобы сбалансировать все интересы".
Если перевести эту сложную смысловую конструкцию с "украинского дипломатического" языка, то можно трактовать это так: да, все понимают, что это грабеж средь бела дня, но все так же прекрасно осознают, что это не является решением Киева, однако Киев обязан ему подчиняться. Надо полагать, что и Кулеба, и даже совершенно не разбирающийся в таких делах Зеленский не имеют никаких иллюзий по поводу того, как воспримут другие инвесторы подобный сигнал. А вывод для них очевиден: сколько бы вы ни вкладывали средств в украинскую экономику, как бы ни помогали Украине в сложную минуту, судьба ваших инвестиций целиком и полностью зависит от Вашингтона, не от Киева.
"Мотор Сич" — одно из немногих крупных предприятий Украины, которое худо ли, бедно ли сохранялось на плаву. Правда, держалось оно вплоть до 2014 года в основном на заказах из России. Многолетний директор и совладелец этого предприятия Вячеслав Богуслаев давно пытался выгодно продать его или часть его акций за рубеж — либо в Россию, либо на Запад. Еще в 2007 году тогдашний президент Виктор Ющенко активно лоббировал идею захода на предприятия американского военного концерна Sikorsky Aircraft. Но американцам подобные предприятия интересны исключительно с точки зрения ликвидации конкурента их ВПК, а Россия в те же годы заблаговременно взяла курс на перевод своего оборонного комплекса на внутренний цикл производства.
С уходом российских заказов "Мотор Сич" оказался не у дел. И Богуслаев, как никто другой, прекрасно это понимал. Так появился китайский инвестор в лице Ван Цзиня, который действовал на Украине при помощи посредника — украинского олигарха Александра Ярославского. Надо особо заметить, что на протяжении конца 2019 — первой половины 2020 года Зеленский постоянно появлялся в компании этого бизнесмена, поручая тому ответственные задания, в том числе и опеку над военными предприятиями. Пока опять-таки не вмешались американцы.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2019
27 августа 2019, 17:06
Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций
Еще в августе 2019 года Киев в срочном порядке посетил тогдашний помощник президента США Джон Болтон, который и не скрывал, что главная цель визита — вынудить Украину отказаться от продажи "Мотор Сич" китайцам. А в августе прошлого года специально ради этого Зеленскому позвонил госсекретарь Майк Помпео.
Заметьте, американцы потребовали отказаться от уже совершенной сделки! Как свидетельствуют сами украинские политики, Богуслаев давно уже получил деньги за свои акции и даже якобы вложил выручку в покупку итальянского острова Галлинара в Лигурийском море. Так что неизвестно, с кого китайцам сбивать потраченные на приобретение "Мотор Сич" средства.
Сейчас они собираются предъявить иск Украине более чем на три миллиарда долларов. В официальном заявлении Skyrizon действия Киева названы "варварским грабежом" и "серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом". А заявление Кулебы о том, что такие действия не повлияют на инвестиционный климат, китайцы назвали "ложью". "Санкции против компании — это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа", — говорится в заявлении Skyrizon.
Кто-то в Киеве, по-видимому, решил, что санкции против китайцев не вызовут ответной реакции официального Пекина. Мы же помним объяснение Кулебы об "уникальности кейса". Но и тут украинские власти явно просчитались. Своим указом о санкциях президент Украины однозначно зафиксировал тот факт, что в войне между США и Китаем (а в интервью для HBO Зеленский сам признался, что считает это уже ведущейся "холодной войной") он занял позицию по конкретную сторону линии фронта.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 14:46
Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
И реакция китайских властей не заставила себя ждать — спикер МИД КНР Ван Вэньбинь осудил решение Украины и подчеркнул: "Китай выступает против любого правительства, вводящего односторонние санкции в отношении китайских компаний". Учитывая тот факт, что дипломаты КНР всегда выдерживают предельную осторожность, это заявление выглядит резким ответом Киеву: речь уже идет не только и не столько о "Мотор Сич", сколько о судьбе политических и экономических отношений между Китаем и Украиной в целом. В таких случаях китайцы не ограничиваются словами. Зеленскому это, видимо, не объяснили.
Так американцы заставили Украину выстрелить себе и во вторую ногу. Взамен они, как обычно, не предоставили ничего. Никаких компенсаций, никакой помощи в судебных тяжбах с китайскими инвесторами, никаких инвестиций — ничего этого Украине от Америки ждать не приходится. Тем забавнее слышать от Зеленского слова о гордой и "незалежной" Украине, которая даже Соединенным Штатам не позволит давить на себя, и одновременно признание того, что его страна стоит "с протянутой рукой". Это все он заявил в одном интервью. И, видимо, не заметил в этом никакого раздвоения сознания.
 
МИД КНРВладимир ЗеленскийКитайУкраинаАвторыМнение - Авторы
 
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