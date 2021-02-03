https://ria.ru/20210203/ukhan-1595898768.html

Эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биобезопасности в Ухане

Эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биобезопасности в Ухане

Группа международных экспертов ВОЗ в среду посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:39

2021-02-03T17:39

2021-02-03T17:39

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Группа международных экспертов ВОЗ в среду посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии, иностранные специалисты ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории, сообщает китайский телеканал CGTN.С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе прошлого года выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".Эксперты ВОЗ в среду посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.Во время визита специалисты ВОЗ ознакомились с исследовательской работой, мерами безопасности в лаборатории, а также обсудили международное научное сотрудничество и совместные усилия в борьбе с эпидемией. По сведениям телеканала, экспертов впечатлил общий уровень профессионализма в институте.Вместе с тем отмечается, что лаборатория P4 в Ухане присоединится к сети референс-лабораторий ВОЗ, созданной для развития сотрудничества в области глобального здравоохранения, эксперты ВОЗ высоко оценили этот шаг.Как заявил ранее в интервью телеканалу Sky News входящий в состав команды британский и американский эксперт Питер Дасзак, международная группа экспертов ВОЗ получает данные, "которые никто раньше не видел".В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин, 29 января карантин завершился, и эксперты начали работу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595581071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, китай, ухань, в мире