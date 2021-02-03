https://ria.ru/20210203/uilan-1595911360.html

УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни

УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который, по информации его брата, заболел в мордовской колонии, обращался в медчасть с признаками... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:44

2021-02-03T18:44

2021-02-03T18:55

дело пола уилана

онк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

зубово-полянский район

сергиев посад

происшествия

пол уилан

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КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который, по информации его брата, заболел в мордовской колонии, обращался в медчасть с признаками сезонного заболевания, сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в УФСИН по Мордовии.Согласно сообщению брата Уилана Дэвида, поступившему в РИА Новости, у Пола в колонии поднялась температура до 38,9 градуса, и ему дали антибиотики, хотя сам Уилан полагает, что это может быть "простудный вирус" (который антибиотиками не лечится).Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил РИА Новости, что обращений в ОНК со стороны Уилана не поступало.Представитель УФСИН уточнил, что 30 января Уилан обратился в медицинскую часть учреждения с признаками сезонного простудного заболевания, выразившегося в першении в горле и незначительном повышении температуры. После осмотра врача Уилану было назначено амбулаторное лечение.Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20210202/amerikantsy-1595770044.html

https://ria.ru/20201113/koloniya-1584484801.html

https://ria.ru/20200619/1573208072.html

москва

зубово-полянский район

сергиев посад

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дело пола уилана, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, зубово-полянский район, сергиев посад, происшествия, пол уилан