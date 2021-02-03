УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни
18:44 03.02.2021 (обновлено: 18:55 03.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который, по информации его брата, заболел в мордовской колонии, обращался в медчасть с признаками сезонного заболевания, сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в УФСИН по Мордовии.
Согласно сообщению брата Уилана Дэвида, поступившему в РИА Новости, у Пола в колонии поднялась температура до 38,9 градуса, и ему дали антибиотики, хотя сам Уилан полагает, что это может быть "простудный вирус" (который антибиотиками не лечится).
2 февраля, 23:28США призвали Россию освободить Уилана и Рида
Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил РИА Новости, что обращений в ОНК со стороны Уилана не поступало.
"Информация, размещенная в СМИ, о якобы плохом самочувствии Пола Уилана, отбывающего наказание в ИК-17, не соответствует действительности… В настоящее время состояние его здоровья оценивается медицинскими работниками как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Представитель УФСИН уточнил, что 30 января Уилан обратился в медицинскую часть учреждения с признаками сезонного простудного заболевания, выразившегося в першении в горле и незначительном повышении температуры. После осмотра врача Уилану было назначено амбулаторное лечение.
13 ноября 2020, 14:40Пол Уилан пожаловался на условия содержания в колонии
"Телефонные переговоры предоставляются осужденному Полу Уилану в соответствии с законодательством", - добавил собеседник.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
19 июня 2020, 19:12Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян