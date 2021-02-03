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УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни
УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который, по информации его брата, заболел в мордовской колонии, обращался в медчасть с признаками... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:44
2021-02-03T18:55
дело пола уилана
онк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
зубово-полянский район
сергиев посад
происшествия
пол уилан
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КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который, по информации его брата, заболел в мордовской колонии, обращался в медчасть с признаками сезонного заболевания, сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в УФСИН по Мордовии.Согласно сообщению брата Уилана Дэвида, поступившему в РИА Новости, у Пола в колонии поднялась температура до 38,9 градуса, и ему дали антибиотики, хотя сам Уилан полагает, что это может быть "простудный вирус" (который антибиотиками не лечится).Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил РИА Новости, что обращений в ОНК со стороны Уилана не поступало.Представитель УФСИН уточнил, что 30 января Уилан обратился в медицинскую часть учреждения с признаками сезонного простудного заболевания, выразившегося в першении в горле и незначительном повышении температуры. После осмотра врача Уилану было назначено амбулаторное лечение.Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
https://ria.ru/20210202/amerikantsy-1595770044.html
https://ria.ru/20201113/koloniya-1584484801.html
https://ria.ru/20200619/1573208072.html
москва
зубово-полянский район
сергиев посад
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дело пола уилана, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, зубово-полянский район, сергиев посад, происшествия, пол уилан

УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни

18:44 03.02.2021 (обновлено: 18:55 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который, по информации его брата, заболел в мордовской колонии, обращался в медчасть с признаками сезонного заболевания, сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в УФСИН по Мордовии.
Согласно сообщению брата Уилана Дэвида, поступившему в РИА Новости, у Пола в колонии поднялась температура до 38,9 градуса, и ему дали антибиотики, хотя сам Уилан полагает, что это может быть "простудный вирус" (который антибиотиками не лечится).
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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США призвали Россию освободить Уилана и Рида
Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил РИА Новости, что обращений в ОНК со стороны Уилана не поступало.

"Информация, размещенная в СМИ, о якобы плохом самочувствии Пола Уилана, отбывающего наказание в ИК-17, не соответствует действительности… В настоящее время состояние его здоровья оценивается медицинскими работниками как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Представитель УФСИН уточнил, что 30 января Уилан обратился в медицинскую часть учреждения с признаками сезонного простудного заболевания, выразившегося в першении в горле и незначительном повышении температуры. После осмотра врача Уилану было назначено амбулаторное лечение.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 14:40
Пол Уилан пожаловался на условия содержания в колонии

"Телефонные переговоры предоставляются осужденному Полу Уилану в соответствии с законодательством", - добавил собеседник.

Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
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Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян
 
Дело Пола УиланаОНКФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЗубово-Полянский районСергиев ПосадПроисшествияПол Уилан
 
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