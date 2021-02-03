https://ria.ru/20210203/uilan-1595895762.html

Брат Пола Уилана заявил о его болезни

Брат Пола Уилана заявил о его болезни

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан заболел в мордовской колонии, у него высокая температура, говорится в сообщении его брата Дэвида,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:24

2021-02-03T17:24

2021-02-03T17:55

дело пола уилана

россия

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

зубово-полянский район

сергиев посад

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан заболел в мордовской колонии, у него высокая температура, говорится в сообщении его брата Дэвида, поступившем в РИА Новости.Кроме того, по словам Дэвида Уилана, руководство колонии не согласовывает звонок по номеру американского посольства.Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который заболел в мордовской колонии, не обращался за помощью в общественную наблюдательную комиссию республики, сообщил РИА Новости в среду председатель этого органа Валерий Крутов.Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20210202/amerikantsy-1595770044.html

https://ria.ru/20201113/koloniya-1584484801.html

россия

москва

зубово-полянский район

сергиев посад

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело пола уилана, россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, зубово-полянский район, сергиев посад