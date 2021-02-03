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Брат Пола Уилана заявил о его болезни
Брат Пола Уилана заявил о его болезни
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан заболел в мордовской колонии, у него высокая температура, говорится в сообщении его брата Дэвида,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:24
2021-02-03T17:55
дело пола уилана
россия
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
зубово-полянский район
сергиев посад
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан заболел в мордовской колонии, у него высокая температура, говорится в сообщении его брата Дэвида, поступившем в РИА Новости.Кроме того, по словам Дэвида Уилана, руководство колонии не согласовывает звонок по номеру американского посольства.Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который заболел в мордовской колонии, не обращался за помощью в общественную наблюдательную комиссию республики, сообщил РИА Новости в среду председатель этого органа Валерий Крутов.Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
https://ria.ru/20210202/amerikantsy-1595770044.html
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россия
москва
зубово-полянский район
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дело пола уилана, россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, зубово-полянский район, сергиев посад

Брат Пола Уилана заявил о его болезни

17:24 03.02.2021 (обновлено: 17:55 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан заболел в мордовской колонии, у него высокая температура, говорится в сообщении его брата Дэвида, поступившем в РИА Новости.

"Пол болен. Он дал понять, что у него температура 38,9 градуса и что заключенные делятся друг с другом любым безрецептурным лекарством, которое они могут дать. Пол также сказал, что он принимал антибиотики, хотя если у него простудный вирус, как он думает, непонятно, почему медицинский персонал тюрьмы прописал бы их", - говорится в письме.

Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 23:28
США призвали Россию освободить Уилана и Рида
Кроме того, по словам Дэвида Уилана, руководство колонии не согласовывает звонок по номеру американского посольства.
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который заболел в мордовской колонии, не обращался за помощью в общественную наблюдательную комиссию республики, сообщил РИА Новости в среду председатель этого органа Валерий Крутов.

"Обращений в ОНК Мордовии с его стороны не было", - заявил Крутов и добавил, что не в курсе состояния здоровья американца.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 14:40
Пол Уилан пожаловался на условия содержания в колонии
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
 
Дело Пола УиланаРоссияПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЗубово-Полянский районСергиев Посад
 
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