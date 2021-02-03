Брат Пола Уилана заявил о его болезни
17:24 03.02.2021 (обновлено: 17:55 03.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан заболел в мордовской колонии, у него высокая температура, говорится в сообщении его брата Дэвида, поступившем в РИА Новости.
"Пол болен. Он дал понять, что у него температура 38,9 градуса и что заключенные делятся друг с другом любым безрецептурным лекарством, которое они могут дать. Пол также сказал, что он принимал антибиотики, хотя если у него простудный вирус, как он думает, непонятно, почему медицинский персонал тюрьмы прописал бы их", - говорится в письме.
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Кроме того, по словам Дэвида Уилана, руководство колонии не согласовывает звонок по номеру американского посольства.
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан, который заболел в мордовской колонии, не обращался за помощью в общественную наблюдательную комиссию республики, сообщил РИА Новости в среду председатель этого органа Валерий Крутов.
"Обращений в ОНК Мордовии с его стороны не было", - заявил Крутов и добавил, что не в курсе состояния здоровья американца.
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Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.