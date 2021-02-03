https://ria.ru/20210203/ugroza-1595892946.html
США намерены добиваться снижения ядерной угрозы со стороны Китая
США намерены добиваться снижения ядерной угрозы со стороны Китая
США намерены добиваться, чтобы контроль над вооружениями снижал угрозы со стороны ядерного потенциала Китая, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:12
2021-02-03T17:12
2021-02-03T17:12
договор снв-3
китай
сша
ядерное оружие
безопасность
политика
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США намерены добиваться, чтобы контроль над вооружениями снижал угрозы со стороны ядерного потенциала Китая, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен."Мы также будем стремиться, чтобы контроль над вооружениями снизил угрозы со стороны современного и растущего ядерного потенциала Китая. Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет стабильность, прозрачность и предсказуемость и в то же время снижает риски дорогостоящей опасной гонки вооружений", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/luna-1591061103.html
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РИА Новости
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договор снв-3, китай, сша, ядерное оружие, безопасность, политика