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В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
Полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T04:34
2021-02-03T04:34
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса, сообщило региональное управление МВД.По информации ведомства, в городе Артем злоумышленник угнал автобус Hyundai County и спровоцировал аварию, но не остановился. Полицейские включили сирену, началась погоня.Автобус попал в кювет, угонщика задержали. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав."По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение", - отметили в МВД.Против него составили административные материалы по четырем статьям, а также возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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россия
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владивосток, артем, приморский край, происшествия

В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции

04:34 03.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса, сообщило региональное управление МВД.
По информации ведомства, в городе Артем злоумышленник угнал автобус Hyundai County и спровоцировал аварию, но не остановился. Полицейские включили сирену, началась погоня.
"Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам", - говорится в сообщении.
Автобус попал в кювет, угонщика задержали. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав.
"По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение", - отметили в МВД.
Против него составили административные материалы по четырем статьям, а также возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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