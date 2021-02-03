В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса, сообщило региональное управление МВД.
По информации ведомства, в городе Артем злоумышленник угнал автобус Hyundai County и спровоцировал аварию, но не остановился. Полицейские включили сирену, началась погоня.
"Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам", - говорится в сообщении.
Автобус попал в кювет, угонщика задержали. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав.
"По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение", - отметили в МВД.
Против него составили административные материалы по четырем статьям, а также возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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