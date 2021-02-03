https://ria.ru/20210203/ugonschik-1595780381.html

В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции

В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции

Полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T04:34

2021-02-03T04:34

2021-02-03T04:34

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса, сообщило региональное управление МВД.По информации ведомства, в городе Артем злоумышленник угнал автобус Hyundai County и спровоцировал аварию, но не остановился. Полицейские включили сирену, началась погоня.Автобус попал в кювет, угонщика задержали. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав."По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение", - отметили в МВД.Против него составили административные материалы по четырем статьям, а также возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210114/pogonya-1592988773.html

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владивосток

артем

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владивосток, артем, приморский край, происшествия