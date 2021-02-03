https://ria.ru/20210203/udalenka-1595783006.html

Почти четверть компаний в России оставят сотрудников на удаленке

Почти четверть компаний в России оставят сотрудников на удаленке

Почти четверть компаний в России намерена оставить практически всех сотрудников на удаленке и дальше, несмотря на ослабление ограничений, говорится в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:24

2021-02-03T07:24

2021-02-03T07:24

удаленная работа

россия

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти четверть компаний в России намерена оставить практически всех сотрудников на удаленке и дальше, несмотря на ослабление ограничений, говорится в результатах исследования международной рекрутинговой компании Hays, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Еще 16% организаций говорят, что процесс уже настроен, поэтому вся команда продолжит работать удаленно. 13% компаний работали 30/70, согласно указу мэра Москвы, и еще 11% перевели сотрудников на посменную работу. 2% опрошенных компаний удаленно вообще не работали.Что касается самих работников, которых было опрошено более 4,3 тысячи человек, то 27% из них говорят, что их компания перешла на полностью удаленный формат работы. 37% отмечают, что в настоящее время часть сотрудников работают удаленно, а часть - в офисе. 25% ходят на работу как раньше, а еще 11% работают посменно.60% респондентов уверены, что с переходом на удаленный формат объем их работы никак не изменился. С ними согласны 49% работодателей. 16% считают, что работы стало больше, так как из дома сложнее вести все процессы, и еще 16% заявляют, что работы стало больше, поскольку теперь, чтобы добиться результата, нужно работать интенсивнее. 10% говорят об увеличении нагрузки, так как с некоторыми членами команды расстались, а задачи перераспределили.Интересно, что об увеличении нагрузки на сотрудников больше говорят сами работодатели. 22% уверены, что работы стало больше, поскольку из дома сложнее вести все процессы, 13% подчеркивают необходимость больше работать, чтобы добиться желаемого результата, и 10% заявляют об увеличении нагрузки из-за перераспределения задач.Только 3% респондентов свидетельствуют, что работы стало меньше, поскольку дома работать получается быстрее, и 8% отмечают уменьшение работы из-за сокращения проектов. Об уменьшении работы из дома говорят 6% работодателей.

https://ria.ru/20210202/rabota-1595602626.html

https://ria.ru/20210127/udalenka-1594669884.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удаленная работа, россия, москва