https://ria.ru/20210203/uchitelnitsa-1595815925.html

В Воронеже жестоко убили учительницу математики

В Воронеже жестоко убили учительницу математики

Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, правоохранители устанавливают личность преступника. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:42

2021-02-03T11:42

2021-02-03T13:57

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 фев — РИА Новости. Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, правоохранители устанавливают личность преступника.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ во вторник вечером и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". Как сообщало издание "Комсомольская правда Воронеж", в момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают. Официальный комментарий от правоохранителей появился в среду.По информации следствия, женщина скончалась на месте преступления. По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.Прокуратура области сообщила, что у учительницы похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон."По предварительным данным, у потерпевшей похищена женская сумка с денежными средствами, золотой браслет, сотовый телефон", — говорится в сообщении.По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла на контроль.Наталья Тушинская, как сообщает сайт школы № 1, в 1996 году закончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В этой школе она проработала десять лет.

https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html

https://ria.ru/20210203/sud-1595814439.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, происшествия