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В Воронеже жестоко убили учительницу математики
В Воронеже жестоко убили учительницу математики
Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, правоохранители устанавливают личность преступника. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:42
2021-02-03T13:57
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 фев — РИА Новости. Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, правоохранители устанавливают личность преступника.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ во вторник вечером и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". Как сообщало издание "Комсомольская правда Воронеж", в момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают. Официальный комментарий от правоохранителей появился в среду.По информации следствия, женщина скончалась на месте преступления. По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.Прокуратура области сообщила, что у учительницы похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон."По предварительным данным, у потерпевшей похищена женская сумка с денежными средствами, золотой браслет, сотовый телефон", — говорится в сообщении.По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла на контроль.Наталья Тушинская, как сообщает сайт школы № 1, в 1996 году закончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В этой школе она проработала десять лет.
https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html
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воронеж, происшествия

В Воронеже жестоко убили учительницу математики

11:42 03.02.2021 (обновлено: 13:57 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 фев — РИА Новости. Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, правоохранители устанавливают личность преступника.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ во вторник вечером и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". Как сообщало издание "Комсомольская правда Воронеж", в момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают. Официальный комментарий от правоохранителей появился в среду.

"По предварительным данным, 2 февраля 2021 года около 19 часов 30 минут на открытом участке местности вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа неустановленное лицо совершило нападение на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки", — говорится в сообщении регионального управления СК России.

По информации следствия, женщина скончалась на месте преступления. По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.
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"В результате бесчеловечного жестокого преступления трагически оборвалась жизнь преподавателя СОШ № 1 Воронежа Тушинской Натальи Васильевны. Многие годы она добросовестно трудилась в сфере образования, отдавая все свои силы и знания обучению и воспитанию юных воронежцев. В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом", — говорится в сообщении мэрии города.

Прокуратура области сообщила, что у учительницы похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон.
"По предварительным данным, у потерпевшей похищена женская сумка с денежными средствами, золотой браслет, сотовый телефон", — говорится в сообщении.
По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла на контроль.
Наталья Тушинская, как сообщает сайт школы № 1, в 1996 году закончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В этой школе она проработала десять лет.
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