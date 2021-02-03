Борисов рассказал о планах по расширению торговли с Белоруссией
15:13 03.02.2021 (обновлено: 18:02 03.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
"В России нет и не планируется мероприятий по замещению белорусской продукции,- сказал Борисов, добавив, что нет смысла "тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика".
"Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности",- добавил он.
Товарооборот между Москвой и Белоруссией в 2019 году составлял 35,5 миллиарда долларов, в январе-ноябре 2020 года - 25,5 миллиарда долларов. Россия в основном импортирует из Белоруссии медицинские приборы и устройства, грузовые автомобили и железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.
1 февраля, 11:26Медведев призвал теснее интегрироваться с Белоруссией