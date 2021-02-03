https://ria.ru/20210203/torgovlya-1595863983.html

Борисов рассказал о планах по расширению торговли с Белоруссией

Борисов рассказал о планах по расширению торговли с Белоруссией

Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:13

2021-02-03T15:13

2021-02-03T18:02

парламентское собрание союза беларуси и россии

роман головченко

россия

юрий борисов (вице-премьер)

москва

белоруссия

экономика

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко."В России нет и не планируется мероприятий по замещению белорусской продукции,- сказал Борисов, добавив, что нет смысла "тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика".Товарооборот между Москвой и Белоруссией в 2019 году составлял 35,5 миллиарда долларов, в январе-ноябре 2020 года - 25,5 миллиарда долларов. Россия в основном импортирует из Белоруссии медицинские приборы и устройства, грузовые автомобили и железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.

https://ria.ru/20210203/soobschenie-1595845295.html

https://ria.ru/20210201/integratsiya-1595463337.html

россия

москва

белоруссия

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2021

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роман головченко, россия, юрий борисов (вице-премьер), москва, белоруссия, экономика