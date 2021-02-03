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https://ria.ru/20210203/torgovlya-1595863983.html
Борисов рассказал о планах по расширению торговли с Белоруссией
Борисов рассказал о планах по расширению торговли с Белоруссией
Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:13
2021-02-03T18:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
роман головченко
россия
юрий борисов (вице-премьер)
москва
белоруссия
экономика
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко."В России нет и не планируется мероприятий по замещению белорусской продукции,- сказал Борисов, добавив, что нет смысла "тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика".Товарооборот между Москвой и Белоруссией в 2019 году составлял 35,5 миллиарда долларов, в январе-ноябре 2020 года - 25,5 миллиарда долларов. Россия в основном импортирует из Белоруссии медицинские приборы и устройства, грузовые автомобили и железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.
https://ria.ru/20210203/soobschenie-1595845295.html
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роман головченко, россия, юрий борисов (вице-премьер), москва, белоруссия, экономика

Борисов рассказал о планах по расширению торговли с Белоруссией

15:13 03.02.2021 (обновлено: 18:02 03.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Белоруссии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
"В России нет и не планируется мероприятий по замещению белорусской продукции,- сказал Борисов, добавив, что нет смысла "тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика".
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"Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности",- добавил он.

Товарооборот между Москвой и Белоруссией в 2019 году составлял 35,5 миллиарда долларов, в январе-ноябре 2020 года - 25,5 миллиарда долларов. Россия в основном импортирует из Белоруссии медицинские приборы и устройства, грузовые автомобили и железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоман ГоловченкоРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)МоскваБелоруссияЭкономика
 
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