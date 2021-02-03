https://ria.ru/20210203/tomaty-1595928030.html

Россия разрешила поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий

Россия разрешила поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с 5 февраля разрешает поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:00

2021-02-03T21:00

2021-02-03T21:00

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзор с 5 февраля разрешает поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщается на сайте службы.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета было связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки были частично разрешены, постепенно ввоз томатов на территорию России стал возможен с 39 азербайджанских предприятий.Служба указывает, что в целях снятия действующих ограничений на поставки растительной продукции Россельхознадзор совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджана проводит видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их продукции томатной молью (Tuta absoluta (Povolny).

https://ria.ru/20210203/muka-1595915404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/ovoschi-1595504679.html

россия

азербайджан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика