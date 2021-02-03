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https://ria.ru/20210203/tomaty-1595928030.html
Россия разрешила поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий
Россия разрешила поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий
Россельхознадзор с 5 февраля разрешает поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:00
2021-02-03T21:00
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзор с 5 февраля разрешает поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщается на сайте службы.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета было связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки были частично разрешены, постепенно ввоз томатов на территорию России стал возможен с 39 азербайджанских предприятий.Служба указывает, что в целях снятия действующих ограничений на поставки растительной продукции Россельхознадзор совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджана проводит видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их продукции томатной молью (Tuta absoluta (Povolny).
https://ria.ru/20210203/muka-1595915404.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика

Россия разрешила поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий

21:00 03.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа помидоров на Преображенском рынке в Москве
Продажа помидоров на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзор с 5 февраля разрешает поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщается на сайте службы.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета было связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки были частично разрешены, постепенно ввоз томатов на территорию России стал возможен с 39 азербайджанских предприятий.
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"Учитывая отрицательные результаты карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных по итогам уже проведенных видеоинспекций, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 5 февраля 2021 года ввоз томатов под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики со следующих предприятий...", - говорится в сообщении.

Служба указывает, что в целях снятия действующих ограничений на поставки растительной продукции Россельхознадзор совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджана проводит видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их продукции томатной молью (Tuta absoluta (Povolny).
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АзербайджанЭкономика
 
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