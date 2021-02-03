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В Госдуме оценили новую функцию для борьбы с фейками в TikTok
В Госдуме оценили новую функцию для борьбы с фейками в TikTok
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн положительно оценил новую функцию социальной сети TikTok по борьбе с распространением недостоверной... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:38
2021-02-03T20:38
2021-02-03T20:38
tiktok
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общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн положительно оценил новую функцию социальной сети TikTok по борьбе с распространением недостоверной информации и отметил, что это нововведение вписывается в идеологию ранее принятого в России законопроекта.Ранее сообщалось, что TikTok запускает новую функцию для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации. Если достоверность информации в видео не получается подтвердить, ролик будет помечен как "непроверенный контент". При попытке поделиться таким видео выйдет предупреждение, что контент непроверенный - чтобы дать пользователю еще раз подумать. Тестирование показало, что число лайков под такими постами падает на 7%, число репостов - на 24%.Депутат напомнил, что ранее социальные сети ориентировались на иные вещи, например, пытались маркировать российские СМИ и людей с ними связанных, "тем самым априори создавая некое ощущение субъективизма со стороны этих аккаунтов"."Я не знаю, насколько это будет эффективно, но вот такой подход мне представляется более разумным, посмотрим, как он будет работать дальше. По крайне мере, для людей будет четкое понимание, к чему и как относиться", - добавил парламентарий.Государственная Дума 23 декабря прошлого года приняла закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно.
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tiktok, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
положительно оценил новую функцию социальной сети TikTok
по борьбе с распространением недостоверной информации и отметил, что это нововведение вписывается в идеологию ранее принятого в России законопроекта.
Ранее сообщалось, что TikTok запускает новую функцию для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации. Если достоверность информации в видео не получается подтвердить, ролик будет помечен как "непроверенный контент". При попытке поделиться таким видео выйдет предупреждение, что контент непроверенный - чтобы дать пользователю еще раз подумать. Тестирование показало, что число лайков под такими постами падает на 7%, число репостов - на 24%.
"Я считаю, что это, безусловно, хороший сигнал. Желание социальной сети самостоятельно маркировать контент как непроверенный мы расцениваем как позитивную реакцию на принятие новых требований закона, в соответствии с которым соцсети должны заниматься самоочищением. Такую норму прямую, конечно, наш закон не содержит и он немного про другое, но с точки зрения идеологии закона, он в том числе и про это", - сказал Хинштейн РИА Новости.
Депутат напомнил, что ранее социальные сети ориентировались на иные вещи, например, пытались маркировать российские СМИ и людей с ними связанных, "тем самым априори создавая некое ощущение субъективизма со стороны этих аккаунтов".
"Я не знаю, насколько это будет эффективно, но вот такой подход мне представляется более разумным, посмотрим, как он будет работать дальше. По крайне мере, для людей будет четкое понимание, к чему и как относиться", - добавил парламентарий.
Государственная Дума 23 декабря прошлого года приняла закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно.