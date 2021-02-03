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Сибиряк получил трое суток ареста за "воровские" ролики в TikTok
Сибиряк получил трое суток ареста за "воровские" ролики в TikTok
Чулымский районный суд Новосибирской области арестовал на трое суток местного жителя за размещение в соцсети TikTok видеороликов с ненормативной лексикой и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:46
2021-02-03T09:46
россия
tiktok
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Чулымский районный суд Новосибирской области арестовал на трое суток местного жителя за размещение в соцсети TikTok видеороликов с ненормативной лексикой и пропагандой воровских понятий, сообщается на сайте суда.В суде заявили, что блогер негативно отзывался о сотрудниках правоохранительных органов, а также угрожал насилием в отношении районного отдела полиции.Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 20.3.1 КоАП РФ (совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе) и назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.
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россия, tiktok, новосибирская область, происшествия

Сибиряк получил трое суток ареста за "воровские" ролики в TikTok

09:46 03.02.2021
 
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Anjum Naveed
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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Чулымский районный суд Новосибирской области арестовал на трое суток местного жителя за размещение в соцсети TikTok видеороликов с ненормативной лексикой и пропагандой воровских понятий, сообщается на сайте суда.
"В. умышленно, публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей… употреблял ненормативную лексику и пропагандировал среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды, тем самым совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к правоохранительным органам как представителям института власти", - говорится в сообщении.
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В суде заявили, что блогер негативно отзывался о сотрудниках правоохранительных органов, а также угрожал насилием в отношении районного отдела полиции.
Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 20.3.1 КоАП РФ (совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе) и назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.
 
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