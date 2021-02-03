Сибиряк получил трое суток ареста за "воровские" ролики в TikTok
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
© AP Photo / Anjum Naveed
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Чулымский районный суд Новосибирской области арестовал на трое суток местного жителя за размещение в соцсети TikTok видеороликов с ненормативной лексикой и пропагандой воровских понятий, сообщается на сайте суда.
"В. умышленно, публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей… употреблял ненормативную лексику и пропагандировал среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды, тем самым совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к правоохранительным органам как представителям института власти", - говорится в сообщении.
В суде заявили, что блогер негативно отзывался о сотрудниках правоохранительных органов, а также угрожал насилием в отношении районного отдела полиции.
Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 20.3.1 КоАП РФ (совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе) и назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.