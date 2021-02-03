https://ria.ru/20210203/tiktok-1595795112.html

Сибиряк получил трое суток ареста за "воровские" ролики в TikTok

Сибиряк получил трое суток ареста за "воровские" ролики в TikTok

Чулымский районный суд Новосибирской области арестовал на трое суток местного жителя за размещение в соцсети TikTok видеороликов с ненормативной лексикой и... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:46

2021-02-03T09:46

2021-02-03T09:46

россия

tiktok

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Чулымский районный суд Новосибирской области арестовал на трое суток местного жителя за размещение в соцсети TikTok видеороликов с ненормативной лексикой и пропагандой воровских понятий, сообщается на сайте суда.В суде заявили, что блогер негативно отзывался о сотрудниках правоохранительных органов, а также угрожал насилием в отношении районного отдела полиции.Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 20.3.1 КоАП РФ (совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе) и назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.

https://ria.ru/20210201/deputat-1595492636.html

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новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, новосибирская область, происшествия