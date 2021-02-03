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Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным
Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о блокировании трех украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:55
2021-02-03T14:55
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
youtube
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о блокировании трех украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным.Он также поблагодарил представителей гражданского общества "за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО". "Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - отметил он.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595817178.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным

14:55 03.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о блокировании трех украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - написал он в своем Telegram-канале.

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Он также поблагодарил представителей гражданского общества "за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО". "Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - отметил он.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВиктор МедведчукYouTubeВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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