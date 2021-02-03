https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html

Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным

Зеленский назвал решение закрыть телеканалы юридически мотивированным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о блокировании трех украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:55

2021-02-03T14:55

2021-02-03T14:55

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

youtube

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о блокировании трех украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным.Он также поблагодарил представителей гражданского общества "за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО". "Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - отметил он.Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595817178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире