https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html

В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине

В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:07

2021-02-03T13:07

2021-02-03T13:50

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

обсе

112 украина

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Пресс-секретарь Зеленского заявила, что финансирование этих телеканалов из России подтверждено."Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков.Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов, по словам пресс-секретаря президента РФ, "это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ"."Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие"."Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595809903.html

https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, обсе, 112 украина , владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире