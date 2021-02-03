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В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине
В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине
В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:07
2021-02-03T13:50
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
обсе
112 украина
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Пресс-секретарь Зеленского заявила, что финансирование этих телеканалов из России подтверждено."Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков.Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов, по словам пресс-секретаря президента РФ, "это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ"."Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие"."Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595809903.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, обсе, 112 украина , владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине

13:07 03.02.2021 (обновлено: 13:50 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокровский собор и Спасская башня Кремля
Покровский собор и Спасская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Пресс-секретарь Зеленского заявила, что финансирование этих телеканалов из России подтверждено.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Украинские телеканалы, против которых ввели санкции, вещают в YouTube
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков.
Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов, по словам пресс-секретаря президента РФ, "это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".
"Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.
Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие".
"Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакОБСЕ112 УкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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