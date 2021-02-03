В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине
13:07 03.02.2021 (обновлено: 13:50 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Пресс-секретарь Зеленского заявила, что финансирование этих телеканалов из России подтверждено.
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - рассказал Песков.
Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов, по словам пресс-секретаря президента РФ, "это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".
"Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.
Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, работают в обычном режиме, "освещают разные события в мире, в том числе и это событие".
"Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - добавил Песков.