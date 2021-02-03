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Киев обвинил Россию в финансировании украинских телеканалов
Киев обвинил Россию в финансировании украинских телеканалов
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:38
2021-02-03T11:38
2021-02-03T11:38
россия
юлия мендель
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
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в мире
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, она утверждает, что подтверждено их финансирование из России.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Мендель добавила, что каналы заблокировали с целью защиты национальной безопасности.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, юлия мендель, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, в мире
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель
заявила, что санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, она утверждает, что подтверждено их финансирование из России.
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Тараса Козака
, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая на Украине является несомненной ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России", - написала Мендель на своей странице в Facebook. При этом она не привела никаких доказательств, подтверждающих финансирования каналов из РФ.
Мендель добавила, что каналы заблокировали с целью защиты национальной безопасности.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.