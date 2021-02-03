https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595815147.html

Киев обвинил Россию в финансировании украинских телеканалов

Киев обвинил Россию в финансировании украинских телеканалов

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:38

2021-02-03T11:38

2021-02-03T11:38

россия

юлия мендель

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

верховная рада украины

владимир зеленский

в мире

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, она утверждает, что подтверждено их финансирование из России.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Мендель добавила, что каналы заблокировали с целью защиты национальной безопасности.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210202/boykot-1595597926.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия мендель, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, в мире