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Украинские телеканалы, против которых ввели санкции, вещают в YouTube
Украинские телеканалы, против которых ввели санкции, вещают в YouTube
Украинские телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых введены санкции, прекратили вещание в кабельной сети, их эфир теперь можно посмотреть... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:16
2021-02-03T11:29
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
верховная рада украины
владимир зеленский
дмитрий козак
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых введены санкции, прекратили вещание в кабельной сети, их эфир теперь можно посмотреть только на Youtube-каналах, передает корреспондент РИА Новости.Ранее три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Владелец пообещал, что телеканал "112 Украина" будет вещать, несмотря на "козни власти".Большинство украинских провайдеров исключили телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK из своей программной сетки, а те, кто их оставил, не передают сигнал. Вместо эфира на этих телеканалах либо черный экран, либо телевизионная испытательная таблица – заставка в вертикальную цветную полоску.При этом телеканалы продолжают вести спецэфир на своих Youtube-каналах.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Эти телеканалы являются оппозиционными к власти, и на них чаще всего выступали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования.Санкции против Козака введены сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/impichment-1595808539.html
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595804337.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий козак, украина, в мире

Украинские телеканалы, против которых ввели санкции, вещают в YouTube

11:16 03.02.2021 (обновлено: 11:29 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK, в отношении которых введены санкции, прекратили вещание в кабельной сети, их эфир теперь можно посмотреть только на Youtube-каналах, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Владелец пообещал, что телеканал "112 Украина" будет вещать, несмотря на "козни власти".
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Большинство украинских провайдеров исключили телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK из своей программной сетки, а те, кто их оставил, не передают сигнал. Вместо эфира на этих телеканалах либо черный экран, либо телевизионная испытательная таблица – заставка в вертикальную цветную полоску.
При этом телеканалы продолжают вести спецэфир на своих Youtube-каналах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Эти телеканалы являются оппозиционными к власти, и на них чаще всего выступали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования.
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Санкции против Козака введены сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий КозакУкраинаВ мире
 
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