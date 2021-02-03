https://ria.ru/20210203/svoboda-1595823311.html

Зеленский ответил на обвинения в ущемлении свободы слова

Зеленский ответил на обвинения в ущемлении свободы слова

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было сложным, Украина... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:21

2021-02-03T12:21

2021-02-03T12:21

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

политика

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK было сложным, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая осудила такое решение и назвала его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране."Санкции - трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский в Twitter в среду.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ukraina-1588950446.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире, политика