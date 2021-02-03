https://ria.ru/20210203/sundance-1595811918.html

Названы победители самого авторитетного смотра независимого кино в США

Названы победители самого авторитетного смотра независимого кино в США

Американский фестиваль независимого кино "Сандэнс" объявил победителей. Списки выложены на официальном сайте смотра. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:34

2021-02-03T12:34

2021-02-03T12:34

дания

косово

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кино и сериалы

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кинофестиваль "сандэнс"

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Американский фестиваль независимого кино "Сандэнс" объявил победителей. Списки выложены на официальном сайте смотра. Триумфальный успех имела драма "Кода" ( "CODA" – аббревиатура расшифровывается как Child of deaf adults – "ребенок глухих родителей"), ее авторы получили сразу четыре награды: Гран-при фестиваля, за режиссуру, спецприз жюри за состав актеров, а также – приз зрительских симпатий. В истории фестиваля один фильм впервые стал победителем сразу в трех номинациях. Фильм рассказывает о девочке, которая родилась и выросла у глухих родителей. Став взрослой, она разрывается между страхом бросить их и своей мечтой заниматься музыкой,Гран-при среди иностранных фильмов получила лента "Улей" из Косово. Муж главной героини пропал без вести во время войны в Косово. Чтобы прокормить семью она начинает небольшой бизнес, но патриархальное общество выступает против. Фильм также был отмечен за режиссуру и получил приз зрительских симпатий в своей категории. В категории документального кино лучшим стал "Побег" об афганском беженце в Дании, который сейчас работает в университете. В течение 20 лет ему приходилось прятаться от властей.

https://ria.ru/20210202/gothenburg-1595565537.html

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дания, косово, кино и сериалы, новости культуры, кинофестиваль "сандэнс"