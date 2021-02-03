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Башкирский чиновник отсудил у политтехнолога деньги за программу на радио
Башкирский чиновник отсудил у политтехнолога деньги за программу на радио
Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отсудил у политтехнолога Андрея Потылицына моральный вред в размере 100 тысяч рублей за программу на РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:21
2021-02-03T17:21
александр сидякин
башкирский государственный университет
происшествия
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отсудил у политтехнолога Андрея Потылицына моральный вред в размере 100 тысяч рублей за программу на радио, где он размышлял о работе чиновника.По данным картотеки Ленинского районного суда, 3 февраля суд удовлетворил жалобу руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ. Ответчиками являются ООО "Эхо МСК" и известный в регионе политтехнолог Андрей Потылицын.В документах суда говорится, что чиновник пожаловался суду еще в октябре 2020 года после выхода в эфир программы, в котором политтехнолог рассуждает о деятельности чиновника. При этом Сидякин оценивал моральный ущерб в 250 тысяч рублей.Суд перед вынесением решения провел лингвистическую экспертизу с привлечением специалистов из Башкирского государственного университета.
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александр сидякин, башкирский государственный университет, происшествия

Башкирский чиновник отсудил у политтехнолога деньги за программу на радио

17:21 03.02.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
УФА, 3 фев – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отсудил у политтехнолога Андрея Потылицына моральный вред в размере 100 тысяч рублей за программу на радио, где он размышлял о работе чиновника.
По данным картотеки Ленинского районного суда, 3 февраля суд удовлетворил жалобу руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ. Ответчиками являются ООО "Эхо МСК" и известный в регионе политтехнолог Андрей Потылицын.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 08:48
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"Ленинский районный суд удовлетворил иск Сидякина к Потылицыну о взыскании морального вреда, суд взыскал с ответчика 100 тысяч рублей", - пояснили РИА новости в суде.
В документах суда говорится, что чиновник пожаловался суду еще в октябре 2020 года после выхода в эфир программы, в котором политтехнолог рассуждает о деятельности чиновника. При этом Сидякин оценивал моральный ущерб в 250 тысяч рублей.
Суд перед вынесением решения провел лингвистическую экспертизу с привлечением специалистов из Башкирского государственного университета.
 
Александр СидякинБашкирский государственный университетПроисшествия
 
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