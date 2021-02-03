https://ria.ru/20210203/sud-1595894922.html
Башкирский чиновник отсудил у политтехнолога деньги за программу на радио
Башкирский чиновник отсудил у политтехнолога деньги за программу на радио
Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отсудил у политтехнолога Андрея Потылицына моральный вред в размере 100 тысяч рублей за программу на РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:21
2021-02-03T17:21
2021-02-03T17:21
александр сидякин
башкирский государственный университет
происшествия
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отсудил у политтехнолога Андрея Потылицына моральный вред в размере 100 тысяч рублей за программу на радио, где он размышлял о работе чиновника.По данным картотеки Ленинского районного суда, 3 февраля суд удовлетворил жалобу руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ. Ответчиками являются ООО "Эхо МСК" и известный в регионе политтехнолог Андрей Потылицын.В документах суда говорится, что чиновник пожаловался суду еще в октябре 2020 года после выхода в эфир программы, в котором политтехнолог рассуждает о деятельности чиновника. При этом Сидякин оценивал моральный ущерб в 250 тысяч рублей.Суд перед вынесением решения провел лингвистическую экспертизу с привлечением специалистов из Башкирского государственного университета.
https://ria.ru/20210130/kirgiziya-1595236555.html
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александр сидякин, башкирский государственный университет, происшествия