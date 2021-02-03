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В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения, сообщает РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:03
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения, сообщает местный телеканал Denver Channel.Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в среду утром в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.Во время прибытия на место происшествия правоохранителей подозреваемый находился в своей комнате. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Раненный им сотрудник госпитализирован в критическом состоянии.Как удалось установить, подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны.
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колорадо, сша, денвер, в мире

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых

23:03 03.02.2021
 
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Fotolia / EugeneF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения, сообщает местный телеканал Denver Channel.
Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в среду утром в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.
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Во время прибытия на место происшествия правоохранителей подозреваемый находился в своей комнате. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Раненный им сотрудник госпитализирован в критическом состоянии.
Как удалось установить, подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны.
 
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