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В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения, сообщает РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:03
2021-02-03T23:03
2021-02-03T23:03
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения, сообщает местный телеканал Denver Channel.Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в среду утром в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.Во время прибытия на место происшествия правоохранителей подозреваемый находился в своей комнате. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Раненный им сотрудник госпитализирован в критическом состоянии.Как удалось установить, подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны.
https://ria.ru/20210202/krym-1595708286.html
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