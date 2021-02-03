https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html

Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана

Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана

Белый дом призывает Россию освободить граждан США Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:44

2021-02-03T22:44

2021-02-03T22:44

россия

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Белый дом призывает Россию освободить граждан США Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По данным следствия, в августе 2019 года гостивший в Москве уроженец Техаса Тревор Рид поругался на улице с двумя женщинами, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Патрульная машина едва не угодила в ДТП.Как выяснил суд, на момент преступления американец был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к девяти годам колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти и обязал выплатить полицейским по 100 тысяч рублей.Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20210203/uilan-1595911360.html

https://ria.ru/20200619/1573208072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире