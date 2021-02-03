Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html
Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана
Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана
Белый дом призывает Россию освободить граждан США Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:44
2021-02-03T22:44
россия
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_0:159:3109:1908_1920x0_80_0_0_16e681ef3253aff1f558e5662c90b1dc.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Белый дом призывает Россию освободить граждан США Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По данным следствия, в августе 2019 года гостивший в Москве уроженец Техаса Тревор Рид поругался на улице с двумя женщинами, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Патрульная машина едва не угодила в ДТП.Как выяснил суд, на момент преступления американец был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к девяти годам колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти и обязал выплатить полицейским по 100 тысяч рублей.Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
https://ria.ru/20210203/uilan-1595911360.html
https://ria.ru/20200619/1573208072.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_17a578347610dc85d4da5dec0b0d86a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана

22:44 03.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Белый дом призывает Россию освободить граждан США Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Посол (Джон) Салливан… назвал сегодня суд над Тревором Ридом насмешкой над правосудием. Мы, конечно, согласны с этим… Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз призвать Россию быстро освободить и господина Рида, и Пола Уилана. Такой шаг на волне продления СНВ-3 продемонстрирует, что Россия готова оставлять позади трудноразрешимые вопросы в двусторонних отношениях", - сказала она журналистам.

По данным следствия, в августе 2019 года гостивший в Москве уроженец Техаса Тревор Рид поругался на улице с двумя женщинами, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Патрульная машина едва не угодила в ДТП.
Как выяснил суд, на момент преступления американец был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к девяти годам колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти и обязал выплатить полицейским по 100 тысяч рублей.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 18:44
УФСИН прокомментировало заявление брата Уилана о его болезни
Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня 2020, 19:12
Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян
 
РоссияПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния