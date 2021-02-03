https://ria.ru/20210203/ssha-1595935274.html

Псаки рассказала о будущем космических войск при администрации Байдена

Псаки рассказала о будущем космических войск при администрации Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что администрация президента Джо Байдена не намерена пересматривать решение экс-президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T22:40

2021-02-03T22:40

2021-02-03T22:40

дженнифер псаки

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что администрация президента Джо Байдена не намерена пересматривать решение экс-президента США Дональда Трампа о создании космических сил, об этом она заявила на брифинге в среду.Пресс-секретарь Байдена попала в неприятное положение и вынуждена была объясняться после неудачной шутки в ходе брифинга во вторник, где ее спросили о космических войсках. Продемонстрировав иронию над новым родом войск днем в ходе брифинга, вечером того же дня Псаки написала в Twitter, что администрация будет продолжать взаимодействовать с космическими войсками и планирует пригласить их представителей на брифинг в Белый дом. Тем не менее, республиканцы в конгрессе уже потребовали от Псаки извинений за неудачную шутку. Отвечая на вопрос о том, будет ли она извиняться, пресс-секретарь напомнила о своем сообщении в соцсетях и сказала: "может быть, они не читают Twitter".Космические войска были созданы по указанию Трампа. Они входят в структуру Пентагона в качестве отдельного рода войск для обеспечения и защиты интересов США в космосе.

https://ria.ru/20210203/pushkov-1595890293.html

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дженнифер псаки, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире