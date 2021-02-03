Псаки рассказала о будущем космических войск при администрации Байдена
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что администрация президента Джо Байдена не намерена пересматривать решение экс-президента США Дональда Трампа о создании космических сил, об этом она заявила на брифинге в среду.
"Они (космические войска) совершенно точно имеют полную поддержку администрации Байдена, мы не пересматриваем решение о создании космических войск, и стремление министерства обороны больше сконцентрироваться на наличии ресурсов для реагирования на растущие угрозы в космосе уже продолжительное время является темой внимания обеих партий", - сказала Псаки.
Пресс-секретарь Байдена попала в неприятное положение и вынуждена была объясняться после неудачной шутки в ходе брифинга во вторник, где ее спросили о космических войсках. Продемонстрировав иронию над новым родом войск днем в ходе брифинга, вечером того же дня Псаки написала в Twitter, что администрация будет продолжать взаимодействовать с космическими войсками и планирует пригласить их представителей на брифинг в Белый дом. Тем не менее, республиканцы в конгрессе уже потребовали от Псаки извинений за неудачную шутку. Отвечая на вопрос о том, будет ли она извиняться, пресс-секретарь напомнила о своем сообщении в соцсетях и сказала: "может быть, они не читают Twitter".
Космические войска были созданы по указанию Трампа. Они входят в структуру Пентагона в качестве отдельного рода войск для обеспечения и защиты интересов США в космосе.