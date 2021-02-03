США поддержали санкции Зеленского против трех оппозиционных телеканалов
16:58 03.02.2021 (обновлено: 18:53 03.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, заявило в среду американское посольство в Киеве.
Во вторник Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Попавшие под санкции телеканалы ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступление на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".
После подписания Зеленским указа о вводе санкций против телеканалов партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила о намерении запустить процедуру импичмента президенту. Там случившееся назвали проявлением диктатуры в стране.
Обвинения России в финансировании украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают санкции в отношении каналов, и напомнил, что ограничение или запрет деятельности СМИ не соответствует международным нормам. По его словам, на инцидент следует обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям. Он также опроверг заявления о поддержке телеканалов Россией.