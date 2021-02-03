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США поддержали санкции Зеленского против трех оппозиционных телеканалов
США поддержали санкции Зеленского против трех оппозиционных телеканалов
США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, заявило в среду американское посольство в Киеве. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:58
2021-02-03T18:53
юлия мендель
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
донбасс
сша
украина
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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, заявило в среду американское посольство в Киеве.Во вторник Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Попавшие под санкции телеканалы ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступление на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".После подписания Зеленским указа о вводе санкций против телеканалов партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила о намерении запустить процедуру импичмента президенту. Там случившееся назвали проявлением диктатуры в стране.Обвинения России в финансировании украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают санкции в отношении каналов, и напомнил, что ограничение или запрет деятельности СМИ не соответствует международным нормам. По его словам, на инцидент следует обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям. Он также опроверг заявления о поддержке телеканалов Россией.
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html
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юлия мендель, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, донбасс, сша, украина, в мире

США поддержали санкции Зеленского против трех оппозиционных телеканалов

16:58 03.02.2021 (обновлено: 18:53 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, заявило в среду американское посольство в Киеве.
Во вторник Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Попавшие под санкции телеканалы ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступление на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".
После подписания Зеленским указа о вводе санкций против телеканалов партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила о намерении запустить процедуру импичмента президенту. Там случившееся назвали проявлением диктатуры в стране.
Обвинения России в финансировании украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают санкции в отношении каналов, и напомнил, что ограничение или запрет деятельности СМИ не соответствует международным нормам. По его словам, на инцидент следует обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям. Он также опроверг заявления о поддержке телеканалов Россией.
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Юлия МендельОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукДонбассСШАУкраинаВ мире
 
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