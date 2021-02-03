Роухани надеется, что Байден поймет вред присутствия США в регионе
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© AP Photo / Iranian Presidency Office
ТЕГЕРАН, 3 фев - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани надеется, что администрация Джо Байдена пересмотрит политику США в отношении Ближнего Востока, поняв ее вредоносность.
"Президент Ирана выразил надежду, что новая администрация США придет к выводу, что (американское) присутствие в регионе наносит вред безопасности, и пересмотрит политику", - говорится в официальном релизе по встрече Роухани с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
Иранский президент также выступил против любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака, назвав одним из наиболее вопиющих примеров операцию США против генерала Касема Сулеймани.
Глава МИД Ирака находится в Тегеране, где уже провел переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Среди затронутых официальными лицами тем был вывод американских войск из Ирака.
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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в начале января заявил, что в стране в свете вывода американских войск, начавшегося после решения Дональда Трампа, останется несколько сотен военных США. Однако СМИ сообщали о том, что численность войск со вступлением в должность президента Джо Байдена может быть пересмотрена, но неизвестно, в большую или меньшую сторону.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января 2020 года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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