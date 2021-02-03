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https://ria.ru/20210203/sputnik-v-1595831711.html
Кремль оценил результаты испытаний "Спутника V"
Кремль оценил результаты испытаний "Спутника V"
Опубликованные в журнале Lancet результаты исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:04
2021-02-03T15:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Опубликованные в журнале Lancet результаты исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее безопасность и высокую эффективность, которая составила 91,6 процента. Как отмечается в статье, препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку средством от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если он успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, в мире

Кремль оценил результаты испытаний "Спутника V"

13:04 03.02.2021 (обновлено: 15:19 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрививочный пункт в торговом центре "Калейдоскоп" в Москве, где медики выездной бригады вакцинируют желающих российским препаратом от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Прививочный пункт в торговом центре Калейдоскоп в Москве, где медики выездной бригады вакцинируют желающих российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Опубликованные в журнале Lancet результаты исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее безопасность и высокую эффективность, которая составила 91,6 процента. Как отмечается в статье, препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", — сказал Песков журналистам.

Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
С начала марта можно будет сделать прививку средством от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если он успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.
В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВ мире
 
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