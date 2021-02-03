https://ria.ru/20210203/sputnik-v-1595831711.html

Кремль оценил результаты испытаний "Спутника V"

Кремль оценил результаты испытаний "Спутника V"

Опубликованные в журнале Lancet результаты исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:04

2021-02-03T13:04

2021-02-03T15:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Опубликованные в журнале Lancet результаты исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее безопасность и высокую эффективность, которая составила 91,6 процента. Как отмечается в статье, препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку средством от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если он успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vaccine-1594230216.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, в мире