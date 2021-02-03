ВОЗ назвала публикацию The Lancet доказательством качества "Спутника V"
21:13 03.02.2021 (обновлено: 22:53 03.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковки российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, статья говорит об эффективности препарата.
Вуйнович добавила, что ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями.
"Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся", — пояснила она.
Накануне авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента.
Также ученые пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.
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