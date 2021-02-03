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ВОЗ назвала публикацию The Lancet доказательством качества "Спутника V"
ВОЗ назвала публикацию The Lancet доказательством качества "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявила представитель... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:13
2021-02-03T22:53
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
the lancet
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, статья говорит об эффективности препарата.Вуйнович добавила, что ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями.Накануне авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента.Также ученые пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, россия, воз

ВОЗ назвала публикацию The Lancet доказательством качества "Спутника V"

21:13 03.02.2021 (обновлено: 22:53 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковки российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковки российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, статья говорит об эффективности препарата.
Вуйнович добавила, что ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями.

"Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся", — пояснила она.

Накануне авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента.
Также ученые пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Мелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19The LancetРоссияВОЗ
 
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