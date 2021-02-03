https://ria.ru/20210203/sputnik-1595928894.html

ВОЗ назвала публикацию The Lancet доказательством качества "Спутника V"

ВОЗ назвала публикацию The Lancet доказательством качества "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявила представитель... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:13

2021-02-03T21:13

2021-02-03T22:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

the lancet

россия

воз

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, статья говорит об эффективности препарата.Вуйнович добавила, что ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями.Накануне авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента.Также ученые пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, россия, воз