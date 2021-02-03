https://ria.ru/20210203/sputnik-1595926558.html

ООН прокомментировала данные о высокой эффективности "Спутника V"

ООН прокомментировала данные о высокой эффективности "Спутника V"

ООН приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V", следует из комментария официального представителя генсека организации Стефана РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:51

2021-02-03T20:51

2021-02-03T21:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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ООН, 3 фев – РИА Новости. ООН приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V", следует из комментария официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Отвечая на вопрос о том, собирается ли генеральный секретарь ООН воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина, который выразил готовность бесплатно предоставить российскую вакцину организации, Дюжаррик отметил: "Мы по-прежнему ведем обсуждение с ВОЗ, потому что мы сможем принять вакцину, которая одобрена ВОЗ".В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/sputnik-1595928894.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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