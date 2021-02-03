ООН прокомментировала данные о высокой эффективности "Спутника V"
20:51 03.02.2021 (обновлено: 21:22 03.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
ООН, 3 фев – РИА Новости. ООН приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V", следует из комментария официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Эта новость весьма приветствуется – о еще одной вакцине. И нам следует поприветствовать ученых во всем мире, которые сделали потрясающую работу в прошлом году", - сказал Дюжаррик, комментируя эту новость.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли генеральный секретарь ООН воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина, который выразил готовность бесплатно предоставить российскую вакцину организации, Дюжаррик отметил: "Мы по-прежнему ведем обсуждение с ВОЗ, потому что мы сможем принять вакцину, которая одобрена ВОЗ".
В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.