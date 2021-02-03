https://ria.ru/20210203/sputnik-1595916841.html

Ереван готов закупить дополнительные партии вакцины "Спутник V"

Ереван готов закупить дополнительные партии вакцины "Спутник V"

Армянская сторона готова закупить дополнительные партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила в среду министр здравоохранения Армении Анаит... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:20

2021-02-03T19:20

2021-02-03T19:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Армянская сторона готова закупить дополнительные партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила в среду министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным.В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-служба минздрава сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility)."Для нас очень важны тесное сотрудничество с российской стороной, регулярный обмен информацией и опытом. Сегодня наши специалисты ведут активные переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". В этом контексте хочу отметить, что минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX Facility, тем не менее, мы готовы также приобрести дополнительные партии российской вакцины "Спутник V" в рамках этой инициативы", - процитировала слова Аванесян пресс-служба ведомства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595855242.html

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