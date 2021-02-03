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https://ria.ru/20210203/sputnik-1595903278.html
Работодатели в Словакии призвали зарегистрировать "Спутник V"
Работодатели в Словакии призвали зарегистрировать "Спутник V"
Ассоциация союзов работодателей Словакии в связи с недостатком в стране вакцин против COVID-19 призвала правительство республики срочно зарегистрировать и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:03
2021-02-03T18:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
словакия
в мире
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ПРАГА, 3 фев - РИА Новости. Ассоциация союзов работодателей Словакии в связи с недостатком в стране вакцин против COVID-19 призвала правительство республики срочно зарегистрировать и предложить для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Растислав Махунка.По словам Махунки, члены ассоциации с большой обеспокоенностью наблюдают за процессом вакцинации населения против COVID-19, который в последнее время значительно замедлился из-за недостаточного количества поставляемых в страну вакцин. В то же время, подчеркнул он, на рынке имеется российская вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%), а при использовании она не нуждается в процессе глубокой заморозки.Махунка отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) предполагает рассмотреть процесс регистрации "Спутника V", подчеркнув при этом, что в нынешней критической ситуации нет времени для ожидания данной процедуры. Чем скорее получат прививки представители групп риска, тем скорее появится возможность ослабить карантинные меры, считает Махунка."Поэтому мы призвали правительство Словакии, чтобы оно в самое, по возможности, короткое время обеспечило регистрацию российской вакцины "Спутник V", а затем разрешило проводить прививки ею всем тем врачам, которые выполнят условия складирования и манипуляции с данной вакциной", - сказал Махунка.Как отметил Махунка, страны-члены Евросоюза имеют право самостоятельно регистрировать иные, нежели используемые совместно всеми государствами ЕС, вакцины и использовать их на своей территории без передачи в третьи страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, словакия, в мире

Работодатели в Словакии призвали зарегистрировать "Спутник V"

18:03 03.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковки российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковки российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 3 фев - РИА Новости. Ассоциация союзов работодателей Словакии в связи с недостатком в стране вакцин против COVID-19 призвала правительство республики срочно зарегистрировать и предложить для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Растислав Махунка.
По словам Махунки, члены ассоциации с большой обеспокоенностью наблюдают за процессом вакцинации населения против COVID-19, который в последнее время значительно замедлился из-за недостаточного количества поставляемых в страну вакцин. В то же время, подчеркнул он, на рынке имеется российская вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%), а при использовании она не нуждается в процессе глубокой заморозки.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Махунка отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) предполагает рассмотреть процесс регистрации "Спутника V", подчеркнув при этом, что в нынешней критической ситуации нет времени для ожидания данной процедуры. Чем скорее получат прививки представители групп риска, тем скорее появится возможность ослабить карантинные меры, считает Махунка.
"Поэтому мы призвали правительство Словакии, чтобы оно в самое, по возможности, короткое время обеспечило регистрацию российской вакцины "Спутник V", а затем разрешило проводить прививки ею всем тем врачам, которые выполнят условия складирования и манипуляции с данной вакциной", - сказал Махунка.
Как отметил Махунка, страны-члены Евросоюза имеют право самостоятельно регистрировать иные, нежели используемые совместно всеми государствами ЕС, вакцины и использовать их на своей территории без передачи в третьи страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзСловакияВ мире
 
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