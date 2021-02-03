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Стартовавшая с Плесецка ракета успешно вывела на орбиту военный спутник
Стартовавшая с Плесецка ракета успешно вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T00:19
2021-02-03T00:19
2021-02-03T00:20
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ."Стартовавшая сегодня, 2 февраля, в 23.45 (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.Там сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
https://ria.ru/20210201/soyuz-1595423860.html
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф), архангельская область, москва