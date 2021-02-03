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Стартовавшая с Плесецка ракета успешно вывела на орбиту военный спутник
Стартовавшая с Плесецка ракета успешно вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T00:19
2021-02-03T00:20
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
архангельская область
москва
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ."Стартовавшая сегодня, 2 февраля, в 23.45 (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.Там сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф), архангельская область, москва

Стартовавшая с Плесецка ракета успешно вывела на орбиту военный спутник

00:19 03.02.2021 (обновлено: 00:20 03.02.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ.
"Стартовавшая сегодня, 2 февраля, в 23.45 (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.
Там сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 03:13
До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
 
РоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Архангельская областьМосква
 
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