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Член ОНК опубликовала списки задержанных на незаконной акции в Москве
Член ОНК опубликовала списки задержанных на незаконной акции в Москве
Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала списки административно-арестованных, находящихся в спецприемнике в Сахарово в новой Москве. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:55
2021-02-03T23:55
марина литвинович
россия
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онк
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала списки административно-арестованных, находящихся в спецприемнике в Сахарово в новой Москве."Списки из Сахарово! Ищите своих!", - подписала она фотографии списков в своем Telegram-канале. В опубликованных списках более 450 фамилий.Ранее Литвинович сообщила, что в Сахарово в новой Москве находятся 506 россиян, около 90% из них - с митингов. Накануне сообщалось, что во вторник из спецприёмника в Сахарово должны были освободить 60 задержанных.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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марина литвинович, россия, новая москва, онк, дмитрий песков, владимир путин, общество

Член ОНК опубликовала списки задержанных на незаконной акции в Москве

23:55 03.02.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания Московского городского суда
Полицейский автомобиль у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала списки административно-арестованных, находящихся в спецприемнике в Сахарово в новой Москве.
"Списки из Сахарово! Ищите своих!", - подписала она фотографии списков в своем Telegram-канале. В опубликованных списках более 450 фамилий.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
Ранее Литвинович сообщила, что в Сахарово в новой Москве находятся 506 россиян, около 90% из них - с митингов. Накануне сообщалось, что во вторник из спецприёмника в Сахарово должны были освободить 60 задержанных.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Несанкционированная акция протеста сторонников А. Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Марина ЛитвиновичРоссияНовая МоскваОНКДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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