https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html

В "Лизе Алерт" оценили проект о передаче местоположения телефонов

В "Лизе Алерт" оценили проект о передаче местоположения телефонов

Предложенное Минцифры РФ исключение информации о местоположении мобильных телефонов из категории "сведения об абонентах" в законе "О связи" поможет в поиске... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T23:14

2021-02-03T23:14

2021-02-03T23:14

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предложенное Минцифры РФ исключение информации о местоположении мобильных телефонов из категории "сведения об абонентах" в законе "О связи" поможет в поиске людей и спасении жизней, заявил РИА Новости руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.По его словам, сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что в случае с пропавшим человеком невозможно.Ранее в среду замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщил РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей, сказал замминистра. Он заверил, что проект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными.Он рассказал, что в России за 2020 год погибли 976 человек, при которых были включенные мобильные телефоны. "Это только то, что мы знаем, как "Лиза Алерт", а мы знаем примерно о 15-18% всех пропавших по стране. Соответственно, в целом это порядка 5,5 тысяч жизней в год по стране – это очень много", - сказал Леонов."Поэтому эти изменения в закон "О связи" действительно помогут спасти очень много человек", - заключил он.

https://ria.ru/20201223/problema-1590538177.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество