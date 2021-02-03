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В "Лизе Алерт" оценили проект о передаче местоположения телефонов
В "Лизе Алерт" оценили проект о передаче местоположения телефонов
Предложенное Минцифры РФ исключение информации о местоположении мобильных телефонов из категории "сведения об абонентах" в законе "О связи" поможет в поиске... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:14
2021-02-03T23:14
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предложенное Минцифры РФ исключение информации о местоположении мобильных телефонов из категории "сведения об абонентах" в законе "О связи" поможет в поиске людей и спасении жизней, заявил РИА Новости руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.По его словам, сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что в случае с пропавшим человеком невозможно.Ранее в среду замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщил РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей, сказал замминистра. Он заверил, что проект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными.Он рассказал, что в России за 2020 год погибли 976 человек, при которых были включенные мобильные телефоны. "Это только то, что мы знаем, как "Лиза Алерт", а мы знаем примерно о 15-18% всех пропавших по стране. Соответственно, в целом это порядка 5,5 тысяч жизней в год по стране – это очень много", - сказал Леонов."Поэтому эти изменения в закон "О связи" действительно помогут спасти очень много человек", - заключил он.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество

В "Лизе Алерт" оценили проект о передаче местоположения телефонов

23:14 03.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДобровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" проводят учебный сбор в Московской области
Добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт проводят учебный сбор в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предложенное Минцифры РФ исключение информации о местоположении мобильных телефонов из категории "сведения об абонентах" в законе "О связи" поможет в поиске людей и спасении жизней, заявил РИА Новости руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.
По его словам, сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что в случае с пропавшим человеком невозможно.
Ранее в среду замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщил РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей, сказал замминистра. Он заверил, что проект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными.

"Законопроектом местоположение оконечного пользовательского оборудования выводится из категории "сведения об абонентах" и переводится в категорию сведений об услугах связи, соответственно эти данные в случае пропажи человека могут оперативно передаваться в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Безусловно, это нам поможет", - сказал координатор "Лизы Алерт" Олег Леонов.

Он рассказал, что в России за 2020 год погибли 976 человек, при которых были включенные мобильные телефоны. "Это только то, что мы знаем, как "Лиза Алерт", а мы знаем примерно о 15-18% всех пропавших по стране. Соответственно, в целом это порядка 5,5 тысяч жизней в год по стране – это очень много", - сказал Леонов.
"Поэтому эти изменения в закон "О связи" действительно помогут спасти очень много человек", - заключил он.
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