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https://ria.ru/20210203/snv-3-1595925576.html
ООН поддержала продление СНВ-3
ООН поддержала продление СНВ-3
ООН приветствует решение США и России о продлении договора СНВ-3 - это первый шаг к активизации режима контроля над ядерными вооружениями, заявил на брифинге... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:43
2021-02-03T21:07
дональд трамп
джо байден
россия
договор снв-3
оон
сша
в мире
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ООН, 3 фев – РИА Новости. ООН приветствует решение США и России о продлении договора СНВ-3 - это первый шаг к активизации режима контроля над ядерными вооружениями, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы приветствуем продление на 5 лет СНВ-3, который является средством поддержания проверяемых лимитов двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. И думаю, это первый шаг к оживлению режима контроля над ядерными вооружениями", - сказал Дюжаррик.ООН призывает США и Россию использовать пять лет, на которые продлен ДСНВ-3, для переговоров о дальнейшем сокращении вооружений, а также о новых соглашениях в этой сфере, добавил Стефан Дюжаррик.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
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дональд трамп, джо байден, россия, договор снв-3, оон, сша, в мире

ООН поддержала продление СНВ-3

20:43 03.02.2021 (обновлено: 21:07 03.02.2021)
 
© Александр КряжевРакетный комплекс "Тополь" на полигоне в Новосибирской области
Ракетный комплекс Тополь на полигоне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Александр Кряжев
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ООН, 3 фев – РИА Новости. ООН приветствует решение США и России о продлении договора СНВ-3 - это первый шаг к активизации режима контроля над ядерными вооружениями, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы приветствуем продление на 5 лет СНВ-3, который является средством поддержания проверяемых лимитов двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. И думаю, это первый шаг к оживлению режима контроля над ядерными вооружениями", - сказал Дюжаррик.
ООН призывает США и Россию использовать пять лет, на которые продлен ДСНВ-3, для переговоров о дальнейшем сокращении вооружений, а также о новых соглашениях в этой сфере, добавил Стефан Дюжаррик.

"Мы призываем Россию и США использовать эти предстоящие пять лет для проведения переговоров о дальнейшем сокращении их ядерных вооружений, равно как и о новых соглашениях, которые могут отвечать на возникающие вызовы… в сфере ядерного оружия", - сказал Дюжаррик.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Ракетный комплекс Тополь на полигоне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 19:31
Антонов рассказал о договоренностях России и США по ДСНВ
ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
Дональд ТрампДжо БайденРоссияДоговор СНВ-3ООНСШАВ мире
 
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