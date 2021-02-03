Синоптик рассказал, сколько продлится снегопад в Москве

По особому сценарию от снежного плена освобождают Парящий мост в парке "Зарядье". Так как покрытие сооружения выполнено из лиственных пород дерева, очищать его следует с осторожностью и исключительно вручную, говорит начальник участка "Гормост-Юг" Николай Курбатов.

"С ночи в уборке моста задействовано восемь человек, его убирают в круглосуточном режиме. По прогнозам, вывезем отсюда не меньше 70 кубометров снега. Для очистки используем исключительно пластиковые лопаты, которые не причинят вреда покрытию, а также малогабаритный мотоблок со щеткой", – отметил Курбатов. Он подчеркнул, что несмотря на обилие осадков, конструкции Парящего моста ничего не грозит, опасности его повреждения нет.