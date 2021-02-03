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Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19
Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, что у коронавируса "не женское лицо". РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:52
2021-02-03T09:52
2021-02-03T15:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
йельский университет
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, что у коронавируса "не женское лицо".Проведенные исследования, по ее словам, подтверждают эту мысль. Так, COVID-19 тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от болезни.Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, "одной палочкой". "В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства", — пояснила она.Малышева напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки — они способствуют образованию тромбов. У женщин есть рецепторы, которые защищают их от этого. Мужчине, как пояснила медик, нужно быстрее образовывать тромбы — он воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые способствуют образованию тромбов.У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус."Это клетки — убийцы наших врагов", — отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.Главная причина самого тяжелого течения заболевания — цитокиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме. Тем не менее Малышева призвала женщин привиться от коронавируса, а также объяснить родным необходимость пройти вакцинацию.Ранее ученые из Йельского университета выявили, что мужчины в 1,7 раза чаще женщин умирают от коронавируса: предрасположенность к осложнению заболевания связана с половыми гормонами. Так, эстроген у женщин блокирует рецептор ACE2, через который коронавирус и проникает в организм. Андроген — мужской гормон — упрощает инфицирование. Также две Х-хромосомы у женщины имеют ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, йельский университет, общество
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
рассказала в инстаграме
, что у коронавируса
"не женское лицо".
Проведенные исследования, по ее словам, подтверждают эту мысль. Так, COVID-19 тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от болезни.
Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, "одной палочкой".
"В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства", — пояснила она.
Малышева напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки — они способствуют образованию тромбов. У женщин есть рецепторы, которые защищают их от этого. Мужчине, как пояснила медик, нужно быстрее образовывать тромбы — он воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые способствуют образованию тромбов.
У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.
"Это клетки — убийцы наших врагов", — отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.
Главная причина самого тяжелого течения заболевания — цитокиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме.
"Женщине природа в этой "четвертинке" дала механизмы подавления воспаления. То есть мы болеем, но чаще болеем легко. Все это природный механизм", — сказала медик.
Тем не менее Малышева призвала женщин привиться от коронавируса, а также объяснить родным необходимость пройти вакцинацию.
Ранее ученые из Йельского университета
выявили, что мужчины в 1,7 раза чаще женщин умирают от коронавируса: предрасположенность к осложнению заболевания связана с половыми гормонами. Так, эстроген у женщин блокирует рецептор ACE2, через который коронавирус и проникает в организм. Андроген — мужской гормон — упрощает инфицирование. Также две Х-хромосомы у женщины имеют ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.