https://ria.ru/20210203/smartfon-1595809763.html
Назван самый мощный смартфон начала 2021 года
Назван самый мощный смартфон начала 2021 года
Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:16
2021-02-03T11:16
2021-02-03T12:53
наука
qualcomm
google android
huawei technologies
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер.Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который подвинул на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте — прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.Интересно, что среди среднебюджетных смартфонов первую строчку занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов), за производительность которого отвечает процессор MTK Dimensity 820.
https://ria.ru/20210202/xiaomi-1595640768.html
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qualcomm, google android, huawei technologies, гаджеты, технологии
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал
рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер.
Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который подвинул на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.
Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте — прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.
Интересно, что среди среднебюджетных смартфонов первую строчку занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов), за производительность которого отвечает процессор MTK Dimensity 820.