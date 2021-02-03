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Наука
https://ria.ru/20210203/smartfon-1595809763.html
Назван самый мощный смартфон начала 2021 года
Назван самый мощный смартфон начала 2021 года
Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:16
2021-02-03T12:53
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер.Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который подвинул на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте — прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.Интересно, что среди среднебюджетных смартфонов первую строчку занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов), за производительность которого отвечает процессор MTK Dimensity 820.
https://ria.ru/20210202/xiaomi-1595640768.html
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qualcomm, google android, huawei technologies, гаджеты, технологии

Назван самый мощный смартфон начала 2021 года

11:16 03.02.2021 (обновлено: 12:53 03.02.2021)
 
© Depositphotos / Vadym DrobotДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / Vadym Drobot
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер.
Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который подвинул на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.
Xiaomi Mi 10T Pro - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 11:59Наука
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте — прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.
Интересно, что среди среднебюджетных смартфонов первую строчку занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов), за производительность которого отвечает процессор MTK Dimensity 820.
 
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