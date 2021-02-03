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Полиция задержала мужчину у синагоги на севере Лондона

Полиция задержала мужчину у синагоги на севере Лондона

Полиция задержала мужчину по подозрению в том, что он кидал зажженные предметы недалеко от синагоги в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, сообщило местное... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:45

2021-02-03T20:45

2021-02-03T20:45

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ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция задержала мужчину по подозрению в том, что он кидал зажженные предметы недалеко от синагоги в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, сообщило местное полицейское управление."Полиция была вызвана в 12.28 местного времени (15.28 мск) в район Голдерс-Грин из-за угрозы безопасности. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину и автомобиль. Мужчина, предположительно, пытался поджечь один из объектов перед тем как был задержан. Пострадавших нет, проводится расследование. Мужчина был задержан по подозрению в ряде правонарушений. В качестве мер предосторожности ближайшие улицы были перекрыты", - говорится в сообщении полиции.О том, что неизвестный кидал бутылки с зажигательной смесью у синагоги, сообщил в Twitter член совета района Западный Хендон Алекс Прагер. "Полиция и пожарные находятся на месте. Кажется, "коктейль Молотова" применялся рядом с синагогой", - написал Прагер.О том, что инцидент произошел, однако суть его пока неизвестна, сообщила организация, занимающаяся обеспечением безопасности жителей района, населенного преимущественно иудеями, Community Security Trust (CST)."CST известно об инциденте в Голдерс-Грин, экстренные службы находятся на месте. Мы сотрудничаем с полицией и пытаемся определить характер инцидента, который в данное время неясен", - говорится в заявлении организации.

https://ria.ru/20210121/imena-1593916675.html

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новости - религия и мировоззрение, лондон, twitter, в мире