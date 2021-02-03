https://ria.ru/20210203/serial-1595712501.html

Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй снимутся в телесериале "Соло"

Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй снимутся в телесериале "Соло"

На Amazon Studios выйдет антология "Соло", в которой примут участие знаменитые актеры, в том числе лауреаты Оскара Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй. А также Морган... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T04:14

2021-02-03T04:14

2021-02-03T04:14

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энн хэтэуэй

хелен миррен

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. На Amazon Studios выйдет антология "Соло", в которой примут участие знаменитые актеры, в том числе лауреаты Оскара Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй. А также Морган Фриман, Энтони Маки, Дэн Стивенс, Констанс Ву и Узо Адуба, сообщает Deadline.Каждая из семи серий посвящена истории одного из персонажей. Они показаны в разные моменты времени в самых безнадежных ситуациях. На первый взгляд кажется, что никакого отношения друг к другу они не имеют, но оказывается – герои связаны между собой, благодаря опыту всего человечества.Премьера проекта предполагается в текущем году на Amazon Prime Video.

https://ria.ru/20210202/hathaway-1595559927.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, морган фриман, энн хэтэуэй, хелен миррен