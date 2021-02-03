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Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй снимутся в телесериале "Соло"
Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй снимутся в телесериале "Соло"
На Amazon Studios выйдет антология "Соло", в которой примут участие знаменитые актеры, в том числе лауреаты Оскара Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй. А также Морган... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T04:14
2021-02-03T04:14
2021-02-03T04:14
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. На Amazon Studios выйдет антология "Соло", в которой примут участие знаменитые актеры, в том числе лауреаты Оскара Хелен Миррен и Энн Хэтэуэй. А также Морган Фриман, Энтони Маки, Дэн Стивенс, Констанс Ву и Узо Адуба, сообщает Deadline.Каждая из семи серий посвящена истории одного из персонажей. Они показаны в разные моменты времени в самых безнадежных ситуациях. На первый взгляд кажется, что никакого отношения друг к другу они не имеют, но оказывается – герои связаны между собой, благодаря опыту всего человечества.Премьера проекта предполагается в текущем году на Amazon Prime Video.
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, морган фриман, энн хэтэуэй, хелен миррен